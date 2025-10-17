Tradițiile și meșteșugurile românești, celebrate de Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial

Ziua patrimoniului cultural imaterial este celebrată anual în data de 17 octombrie, care amintește de adoptarea de către Adunarea Generală a UNESCO a Convenției pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.

Patrimoniul cultural imaterial este un concept creat şi promovat de UNESCO ca urmare a interesului pentru protejarea culturii tradiţionale manifestat de diverse state membre ale acestei organizaţii internaţionale.

Potrivit Convenţiei UNESCO, patrimoniul cultural imaterial se manifestă în următoarele domenii: a) tradiţii şi expresii orale, incluzând limba ca vector al patrimoniului cultural imaterial; b) artele spectacolului; c) practici sociale, ritualuri şi evenimente festive; d) cunoştinţe şi practici referitoare la natură şi la univers; e) tehnici legate de meşteşuguri tradiţionale.

Evenimente în România

La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” va avea loc vineri Festivalul Tradițiilor, unde vizitatorii vor putea participa la ateliere de olărit, țesut și împletit, demonstrații de dans popular și întâlniri cu meșteri renumiți, între care soții Giubega din Olari-Horezu, meșterul Flory Buia și coregrafa Simona Leasă.

Cu acest prilej va fi lansat volumul ilustrat Harta României țesută din tradiții, realizat de Asociația pentru Educație Digitală Bigger Picture, o carte menită să trezească dragostea pentru lectură și curiozitatea față de rădăcinile culturale românești.

România pe harta patrimoniului imaterial

În prezent, România are zece elemente înscrise pe Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității, potrivit UNESCO, printre care colindatul de ceată bărbătească, ceramica de Horezu, mărțișorul, doina, țesutul de scoarțe și tehnicile tradiționale de construcție a bisericilor de lemn din Maramureș.

De asemenea, cântarea psaltică a fost înscrisă în Patrimoniul cultural imaterial UNESCO în anul 2019.

Scurt istoric

Conceptul de patrimoniu cultural imaterial a fost recunoscut oficial la nivel global prin Convenția UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris în anul 2003, ca o completare la Convenția Patrimoniului Mondial din 1972, care proteja în principal patrimoniul material – monumente și situri istorice.

UNESCO a dorit, prin acest document, să acorde o recunoaștere egală formelor vii ale culturii, care se transmit din generație în generație și conferă comunităților un sentiment de identitate și continuitate.

