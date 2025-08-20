Muzeul Național al Țăranului Român a fost premiat la Museum Souvenir Award 2025

Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR) a fost premiat la concursul internațional „Museum Souvenir Award 2025”, organizat de Rețeaua Muzeelor Balcanice, potrivit unui comunicat al instituției transmis Agerpres.

Potrivit sursei citate, MNȚR a obținut premiul al doilea al competiției, pentru suvenirul calendar interactiv „Fragmente de lume” (2025 – foto), realizat de echipa Arhivei de Imagine MNȚR.

„Acest suvenir transformă un obiect familiar – calendarul de perete – într-o călătorie de un an prin colecțiile muzeului. (…) Prin îmbinarea tradiției analogice cu interacțiunea digitală, încurajează întâlnirea cotidiană cu patrimoniul, păstrând totodată vie plăcerea de a răsfoi calendarele tipărite” se arată în argumentul juriului, citat în comunicat.

Managerul MNȚR, Virgil Nițulescu, a menționat importanța distincției pentru instituție, apreciind că este o recunoaștere a tuturor celor care au lucrat la realizarea calendarului.

MNȚR vrea să atragă publicul tânăr

„Acest premiu pe care l-am primit din partea unei asociații al cărei membru suntem, este vorba despre Rețeaua Muzeelor Balcanice, contează pentru moralul echipei muzeului nostru într-o vreme în care ne facem griji pentru proiectele culturale pe care ni le-am propus și pentru care nu știm dacă vom mai avea banii necesari să le ducem la bun sfârșit”.

„Acest proiect s-a făcut, și aici mă refer la calendarul pentru care am primit premiul al doilea, s-a făcut din inițiativa colegilor mei de la secția de documentare, cu forțe proprii, cu foarte mult entuziasm și din dorința de a veni mereu în întâmpinarea publicului cu idei interesante, originale și care să țină pasul cu pretențiile unui public tânăr, pentru că unul dintre cele mai importante obiective ale muzeului este să cucerească segmente noi de public tânăr, să le apropie de muzeu”, a declarat Virgil Nițulescu, pentru agenția Agerpres.

Echipa de proiect care a contribuit la realizarea calendarului i-a avut în componență pe Iris Șerban – concept editorial, texte, Ilinca Pop – concept grafic, Oana Rădoi – editare foto, DTP, Andra Tarara – inserții video originale, Theodor E. Ulieriu-Rostás – documentare istorică, Cristian Mărăcinescu – digitizare, Tudor Elian, Theodora Năstasie, Carmen Mihalache, Georgiana Vlahbei, Ioana Popescu, Ana Iuga, Mădălina Papastere – contribuții.

Foto credit: Muzeul Național al Țăranului Român