Municipiul Onești se pregătește de sărbătoare: Peste 70 de evenimente vor avea loc în „Anul Nadia Comăneci”

Municipiul Onești se pregătește pentru „Anul Nadia Comăneci” printr-o serie de evenimente sportive și culturale dedicate celebrei gimnaste. Calendarul include peste 70 de activități destinate comunității.

Administrația locală a demarat lucrări de modernizare a principalelor baze sportive din oraș: Stadionul Carom se află în reparații, iar Sala Polivalentă Nadia Comăneci a fost reabilitată.

În paralel, autoritățile pregătesc un proiect pentru construirea unui complex sportiv modern, care va include o sală de gimnastică, un hotel, o cantină și un muzeu dedicat performanței sportive.

Sărbătoare a sportului

Alexandru Cristea, consilier local la Primăria Onești, a subliniat importanța activităților din „Anul Nadia Comăneci” pentru oraș.

„În primul rând, vrem să construim un nou brand al orașului, să ieșim din imaginea legată de industrie și să arătăm că încă avem sport de calitate la Oneşti”, a transmis Alexandru Cristea pentru Radio România – Iași.

Ingrid Istrate, președintele Clubului Sportiv Municipal Onești, a explicat că evenimentul reprezintă o celebrare a sportului și a educației.

„Anul Nadia Comăneci înseamnă peste 70 de acțiuni sportive la nivel de comunitate, înseamnă mișcare în comunitate, înseamnă cultură, înseamnă educație”, a spus Ingrid Istrate.

Evenimentul central este programat pentru data de 29 mai 2026, când la Onești va avea loc o gală specială dedicată gimnastei Nadiei Comăneci.

Foto credit: Radio România