Moaștele Sfintei Filofteia au fost purtate în procesiune la Moinești: Peste 5000 de persoane au participat la pelerinaj

Moaștele Sfintei Filofteia de la Curtea de Argeș au fost purtate în procesiune vineri în orașul Moinești din județul Bacău. Peste 5.000 de pelerini au luat parte la manifestarea religioasă.

Evenimentul a făcut parte din programul Zilelor Protopopiatului Moinești, care se desfășoară între 30 august și 16 septembrie.

Procesiunea Calea Sfinților a fost condusă de Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Arhiepiscopul Ioachim a întâmpinat alaiul la Catedrala „Nașterea Maicii Domnului și Sf. Ierarh Nicolae”, unde a fost oficiat Acatistul Sfintei Filofteia, compus special de Înaltpreasfinția Sa cu ocazia aducerii moaștelor sfintei în Eparhia Romanului și Bacăului.

Cei doi ierarhi au săvârșit o slujbă de binecuvântare a începutului de an școlar și au oferit premii pentru aproape 300 de tineri care au încheiat anul precedent cu media 10.

Biserica încurajează performanța școlară a tinerilor

Părintele Costel Mareș, Protopopul de Moinești, a subliniat că Biserica încurajează performanțele școlare.

„Aceste daruri nu sunt altceva decât expresia dragostei și a grijii părintești a Înaltpreasfinției Sale și totodată un gest care subliniază un lucru esențial, pe care Biserica l-a susținut din toate timpurile, și anume că educația, învățământul este un lucru prioritar și că cea mai serioasă și cea mai profitabilă, aș putea spune, investiție a unui stat, este investiția în învățământ, în educație”.

Părintele Andrei Mihai, delegatul Arhiepiscopului Calinic al Argeșului și Muscelului, a transmis mesajul ierarhului cu prilejul acestui eveniment.

Acesta a precizat că în racla cu moaștele Sf. Filofteia, purtată în procesiune, se află și părticele din moaștele Sfântului Ioanichie cel Nou de la Muscel, precum și părticele de la 11 sfinți care au trăit în primele secole creștine, aflate într-o Cruce relicvar și așezate într-un veșmânt autentic al Sfintei Mucenițe Filofteia, de mare însemnătate religioasă și istorică.

Un moment istoric de suflet

Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a spus că manifestarea de vineri seară a fost un moment istoric trăit în comuniune.

„Să mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns să trăim acest moment istoric pe care l-am semnat unii cu sufletul, alții cu credința, alții cu știința și alții cu lucrarea. Cu toții împreună am săvârșit taina a opta, care este taina fratelui, deoarece eu m-am regăsit în sufletele voastre, iar voi v-ați odihnit în sufletele noastre”.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre rolul important al părinților în creșterea și formarea copiilor.

„Cât de frumos este să ajungi sfânt așa cum a ajuns Sfânta Muceniță Filofteia, ce frumos este să fii părinte al unor copiii care își deschid sufletul și inima ca să primească daruri de la Dumnezeu. Ce frumos este ca să vezi copiii în fața ferestrelor sufletelor lor deschise care așteaptă de la experiența celor vârstnici să le așeze la suflete ceea ce este frumos, ziditor și bun”.

Moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia vor rămâne în Catedrala „Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae” până în după amiaza zilei de 6 septembrie când vor fi duse în procesiune în Parohia Enăchești, cu ocazia resfințirii Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfânta Muceniță Filofteia”.

