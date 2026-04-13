Moaștele Sfântului Andrei Șaguna, purtate în Procesiunea Învierii, de la Sibiu

Mii de persoane au participat duminică la Procesiunea Învierii, în municipiul Sibiu, preoții purtând racla cu moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și icoana Învierii Domnului.

În fruntea pelerinilor s-a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, alături de soborul care a slujit Vecernia Învierii.

Participanții la procesiune au cântat „Hristos a Înviat” și alte cântări specifice Sfintelor Paști.

Procesiunea s-a încheiat cu binecuvântarea oferită participanților de către IPS Laurențiu.

Mai devreme, credincioșii au participat la Vecernia din Duminica Învierii, oficiată la Catedrala Mitropolitană.

Împreună cu Mitropolitul Laurențiu au slujit cadre didactice de la Facultatea de Teologie din Sibiu și preoți din Sibiu și împrejurimi.

Foto credit: Mitropolia Ardealului

