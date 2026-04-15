Prima parohie românească din Austria a aniversat 120 ani de la înființare

Parohia „La Sfânta Înviere”, prima comunitate liturgică ortodoxă română din Viena, a aniversat marți 120 de ani de la înființare, printr-o ceremonie organizată în prezența Întâistătătorilor mai multor biserici.

Au participat Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Mitropolitul Arsenie al Austriei (Patriarhia Ecumenică), Episcopul Armean Tiran Petrosyan, Episcopul Copt Anba Gabriel, Episcopul vicar Romano-Catolic al Vienei Franz Scharl și numeroși alți oficiali.

Programul a inclus nu doar perspectiva istorică, ci și relatări despre prezent și perspective de viitor ale Bisericii Ortodoxe Române din Austria.

Au vorbit Părintele Mitropolit Serafim, Părintele Vicar Nicolae Dura, care este și parohul comunității „La Sfânta Înviere”, Părintele Emanuel Nuțu, consilier al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, și Părintele Profesor Ioan Moga, parohul comunității ortodoxe românești „Sf. Antonie cel Mare” din Viena.

Ambasada României din Republica Austria fost reprezentată de către Doamna Andrea Amza-Andras, însărcinat cu afaceri AI.

Evenimentul de marți a fost precedat luni de un Te Deum oficiat în Biserica „Sfântul Apostol Andrei” din sectorul 11 al Vienei, prilej cu care Mitropolitul Serafim i-a înmânat părintelui vicar Nicolae Dura a primit Ordinul patriarhal „Maica Domnului Rugătoarea (Oranta)”.

Consulatul României din capitala Austriei fost reprezentată la evenimentul de luni de către Doamna Janette-Constanța Carabașu, Ministru consilier.

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Mesajul Patriarhului Daniel

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj cu prilejul acestei aniversări, în care evocă începuturile primei comunități ortodoxe române din Viena și îi felicită pe ierarhii mitropoliei, pe părintele vicar Nicolae Dura și pe credincioșii parohiei.

„Această aniversare reprezintă nu doar un prilej de bucurie și recunoștință pentru clericii și credincioșii mireni din trecut, ci și un moment de reflecție asupra responsabilităților prezente și viitoare de a păstra și transmite credința, valorile și tradițiile ortodoxe strămoșești generațiilor următoare”, a transmis Patriarhul României.

„Comunitatea ortodoxă română din Viena rămâne un reper de spiritualitate și cultură românească, un spațiu în care rugăciunea și dragostea creștină se împletesc cu lucrarea pastorală și socială.”

Istoricul comunității

Părintele vicar Nicolae Dura amintește într-un editorial aniversar că la Viena există și un loc însemnat cu o cruce-altar așezată de domnitorul Șerban Cantacuzino în 1683 pe locul unde preoții oștii române săvârșeau zilnic Sfânta Liturghie pentru izbânda creștinilor la despresurarea cetății imperiale.

Ministerul de Interne austriac a recunoscut în 1907, cu „îngăduința împăratului”, formarea ­„Societății române-ortodoxe jubiliar-imperiale pentru zidirea unei biserici și înființarea unei comunități bisericești” la Viena.

Hramul pentru capelă și comunitate a fost desemnat Zur heiligen Auferstehung – „La Sfânta Înviere”. Comunitatea a păstrat, în perioada Primului Război Mondial, moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava.

Prima biserică românească din Viena, pictată în 1967 de Eugen Profeta, a fost numită de Cardinalul Franz König „Capela Sixtină a românilor vienezi”.

În Austria funcționează 33 de parohii ortodoxe române, deservite de 38 de preoți și un arhidiacon. Zece dintre aceste comunități dețin propriile lăcașuri de cult.

Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord