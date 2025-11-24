Moaștele Sf. Iacob Putneanul la Paraclisul Episcopal din Copenhaga: Un tânăr convertit a primit numele sfântului

O delegație de la Mănăstirea Putna, condusă de Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul sfântului așezământ și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a dus sâmbătă, la Paraclisul Episcopal din Copenhaga, un fragment din moaștele Sf. Ier. Iacob Putneanul.

Delegația care a purtat în pelerinaj sfântul odor a fost întâmpinată de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord. Moaștele au fost așezate spre închinare, iar duminică, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu părinții putneni și cu clerici români din diaspora.

Au participat Ambasadorul român la Copenhaga, Anton Niculescu, Consulul Bogdan Timofte, precum și numeroși credincioși români și danezi.

Un sfânt pentru copii și familii

„Sfântul Iacob, printre multele harisme pe care le-a dobândit, are și această harismă, de a-i ajuta pe copiii rătăciți și neînvățați și pe cei care se pregătesc pentru examene. Le deschide și le luminează mintea cu darul Mântuitorului Iisus Hristos, datorită râvnei sale și grijii sale față de copiii de toate vârstele, fiindcă el însuși a rămas cu inima de copil și pe pământ, și în cer”, a spus Preasfințitul Părinte Macarie.

„Așadar, preaiubiți părinți, cereți ajutorul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, fiindcă o să vă întărească și o să vă ajute și pe voi, și pe copilașii voștri.”

În cadrul Liturghiei, Diaconul Florin Huminiuc a fost hirotonit preot pe seama Parohiei din Gävle, Regatul Suediei.

Convertiți primiți în Biserica Ortodoxă Română

După slujbă, un prunc din comunitate și trei tineri danezi au primit taina Botezului. Unul dintre tinerii convertiți a primit numele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul.

„Astăzi, cu darul Dumnezeu, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Macarie și prin purtarea de grijă a părinților de aici, iată trei tineri, au îndrăznit către taina Botezului. Ei bine, prin taina Botezului, Hristos a luat chip în inima lor”, a spus Arhim. Melchisedec Velnic.

„Suntem purtători de Hristos, indiferent în lume cine conduce”, a adăugat părintele stareț. „De aceea, noi, creștinii ortodocși, avem oarecare statornicie în bine și statornicia în bine trebuie să ne fie nouă caracteristică.”

Starețul Putnei a amintit afirmația Preafericitului Părinte Patriarh Daniel că intrarea României în Uniunea Europeană este un câmp deschis în care creștinii ortodocși Îl fac cunoscut pe Hristos.

Sfaturi duhovnicești

Arhim. Melchisedec Velnic i-a învățat pe credincioși să păstreze dreapta credință ortodoxă, să fie statornici în bine și să caute dobândirea smereniei prin răbdare și iertare. „Toate acestea vă vor duce de acum către ceea ce lipsește în lume ziua de astăzi, către discernământ, adică să știi să păstrezi măsura în toate.”

„Ce mai înseamnă discernământ? Să-i dai copilului tău, să dai soției tale, să spui fratelui tău, să spui celui de lângă tine cuvântul care ar veni de la Dumnezeu, cuvânt echilibrat, cuvânt așezat”, a explicat părintele arhimandrit.

„Dar acel cuvânt nu se naște în inima ta fără de cele pe care le-a spus mai înainte, fără de credință, fără de statornicie, fără de iertare, fără de îmbrățișare, adică de dragoste.”

Arhim. Melchisedec Velnic a încheiat cu un omagiu adus slujitorilor români din diaspora, clerici și ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, pentru misiunea lor.

Adresa Paraclisului Episcopal din Copenhaga este Kollegievej 2, 2920 Charlottenlund–Gentofte, Copenhaga.

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Foto credit: Episcopia Europei de Nord