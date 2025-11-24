Studiu: Românii, vector de creștere a Ortodoxiei în Franța

Imigrația românească din ultimii 14 ani s-a dovedit un vector de creștere pentru Ortodoxia din Franța. Este concluzia unui studiu realizat de Părintele Jivko Panev și publicat recent pe site-ul Orthodoxie.com.

În perioada 2010-2024, numărul lăcașurilor de cult deținute de parohiile ortodoxe române din Franța aproape că s-a dublat (o creștere de 94%), ajungând la puțin sub 38% din numărul total al lăcașurilor de cult ortodoxe din această țară.

De asemenea, peste o treime (35%) din clericii ortodocși din Franța aparțin de Biserica Ortodoxă Română.

„Această creștere demografică rapidă se datorează creșterii numărului de imigranți români și moldoveni după aderarea României la Uniunea Europeană în 2007. Această dispersie geografică reflectă multiplicarea parohiilor românești pe teritoriul francez, în special în zonele rurale unde este nevoie de forță de muncă în agricultură și construcții”, scrie Părintele Jivko Panev.

Jurisdicția canonică a Bisericii Ortodoxe Române din Franța se caracterizează și prin dezvoltarea vieții monahale: 12 din cele 28 de mănăstiri ortodoxe din Franța sunt românești (43% din total), ceea ce reflectă vitalitatea spirituală și tradiția monahală a Ortodoxiei românești, concluzionează autorul studiului.

Un alt fapt notabil pentru evoluția Ortodoxiei din Franța în perioada menționată este creșterea cu peste 50% a numărului de parohii ortodoxe care folosesc limba franceză în cult, fapt pus pe seama mai multor factori, între care includerea descendenților primelor generații de imigranți ortodocși, căsătoriile mixte și numărul în creștere al convertiților francezi.

Analiza cantitativă a fost realizată pe baza datelor din anuarele Adunării Episcopilor Ortodocși din Franța (AEOF) publicate la editura Mănăstirii Ortodoxe Române din Cantauque, Franța.

Foto credit: Trinitas TV (sfințirea bisericii românești din Auvers-sur-Oise, Franța)