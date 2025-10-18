Moaștele Sf. Dometie, așezate spre închinare în Catedrala Reîntregirii, de sărbătoarea Sf. Mărturisitori Ardeleni

Moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț vor fi așezate spre închinare în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia între 20 și 22 octombrie cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni.

Manifestarea reprezintă primul pelerinaj cu moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv în afară Mănăstirii Râmeț.

Sfinții Mărturisitori Ardeleni sunt Cuvioșii Visarion și Sofronie, Sf. Mc. Oprea și Preoții Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel. Au trăit în secolul al XVIII-lea și au apărat Biserica Ortodoxă împotriva unirii forțate politic cu Biserica Catolică. Au fost canonizați în 1955, fiind serbați în data de 21 octombrie.

Sf. Dometie cel Milostiv

Cinstit cu multă evlavie încă din perioada viețuirii sale pământești, „Apostolul moților” s-a remarcat prin activitatea pastoral-misionară exemplară pe care a depus-o în special ca duhovnic al Mănăstirii Râmeț, fiind considerat pe drept cuvânt ctitorul spiritual al așezământului monahal de la poalele Munților Trascăului.

Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv s-a născut la data de 13 octombrie 1924, în județul Buzău. Vocaţia deosebită pentru viaţa monahală l-a determinat să se închinovieze la Mănăstirea Prislop, în iulie 1949, avându-l ca naș de călugărie pe Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, sub îndrumarea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie (Boca).

Cuviosul Dometie cel Milostiv a fost trecut în rândul sfinților în 2024, în contextul Centenarului Patriarhiei Române, fiind cinstit anual la 6 iulie, în ziua trecerii la Domnul.

