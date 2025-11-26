Moaștele Sf. Calinic de la Cernica au adus alinare copiilor internați la Spitalul Marie Curie din Capitală și familiilor lor

Un fragment din moaștele Sf. Calinic de la Cernica a fost adus miercuri la capela Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” din Capitală, de o delegație a mănăstirii ilfovene Cernica în fruntea căreia s-a aflat Arhim. Vasile Pîrjol, starețul așezământului monahal.

Evenimentul a fost prilejuit de hramul capelei, care este pusă sub ocrotirea Sf. Cuv. Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor.

Programul liturgic a inclus Acatistul Sf. Stelian, Utrenia și Sf. Liturghie, urmate de un Parastas pentru ctitorii și sprijinitorii capelei, precum și pentru lucrătorii și pacienții spitalului.

Părintele Cristian Popa, preot de caritate la capela Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”, s-a declarat profund emoționat de eveniment, mai ales că este absolvent al Seminarului Teologic Liceal Monahal „Episcop Chesarie Păunescu” din cadrul Mănăstirii Cernica.

Alinare pentru micii pacienți și familiile lor

„Este o emoție de fiecare dată întâlnirea cu acest minunat sfânt, cât și cu Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica, pe care urmează să-l prăznuim pe data de 3 decembrie, și, mai nou, cu Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae”, a spus clericul.

„Este o bucurie, spuneam, și un moment de pace și rugăciune pentru întreg spitalul, deoarece prezența sfinților are ca efect tămăduirea celor neputincioși – și aici ne referim la copilași, cât și alinarea suferinței părinților aparținătorilor.”

„Îi pomenim în rugăciune pe toți cei care sunt în suferință, pe mamele care sunt în suferință, pe copiii neputincioși, bolnavi și ne rugăm pentru alinarea, mângâierea și tămăduirea tuturor”, a mai spus Părintele Cristian Popa.

Puterea vindecătoare a Sf. Calinic de la Cernica

„Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, am venit la acest vestit spital, care aduce atâta alinare și binefacere în familiile greu încercate care au copii bolnăviori, în această capelă a spitalului, sub patronajul spiritual al Sfântului Stelian, acest spital fiind cunoscut pentru dăruirea extraordinară pe care a avut-o vestitul Dr. Alexandru Pesamosca, care și-a închinat toată viața pentru a aduce bucurie familiilor și copiilor care erau bolnăviori”, a spus Arhim. Vasile Pîrjol.

Starețul Mănăstirii Cernica a relatat o mărturie despre puterea vindecătoare a Sf. Ier. Calinic de la Cernica, mărturie primită de la un om care a avut o intervenție chirurgicală peste hotare.

Sora pacientului a visat că Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, îmbrăcat în halat de medic, îl opera pe fratele ei, în condițiile în care acesta nu spusese nimic familiei despre faptul că avea să urmeze o intervenție chirurgicală.

„Cu adevărat Dumnezeu lucrează prin sfinții Săi și putem spune că și Sfântul Calinic, prin prezența sa aici, în orașul său natal, Bucureștiul fiind orașul care s-a născut, este un sfânt care aduce, prin puterea lui Dumnezeu, alinare tuturor celor care vin și se roagă la sfintele lui moaște, la racla care este în biserica de el ctitorită de la Mănăstirea Cernica”, a spus părintele stareț.

Despre capela spitalului

Capela Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” din Capitală îl mai are ocrotitor pe Sf. Ier. Nicolae. Biserica deservește și copiii cu deficiențe psiho-locomotorii asistați medical la Centrul Robănescu din curtea spitalului.

O contribuție importantă la edificarea lăcașului de cult a avut-o reputatul chirurg Alexandru Pesamosca, supranumit „Îngerul copiilor”.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene