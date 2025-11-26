În imagini: De hramul Sf. Stelian, moaștele Sf. Calinic de la Cernica au fost aduse la capela Spitalului Marie Curie

Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Calinic de la Cernica a fost adusă spre închinare la capela Spitalului Marie Curie, cu ocazia hramului închinat Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor.

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