În imagini: De hramul Sf. Stelian, moaștele Sf. Calinic de la Cernica au fost aduse la capela Spitalului Marie Curie

Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Calinic de la Cernica a fost adusă spre închinare la capela Spitalului Marie Curie, cu ocazia hramului închinat Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor.
Hram la un schit din Harghita: Episcopul Andrei a subliniat rolul sfinților ca modele de viață creștină
Schitul de la Gura Izvorului din județul Harghita și-a sărbătorit hramul duminică. Episcopul Andrei a subliniat rolul sfinților ca modele de viață creștină. Preasfinția Sa a explicat semnificația Duminicii Tuturor Sfinților și legătura acesteia cu…
Mitropolitul Laurențiu: Biserica lui Hristos este laboratorul sfinţeniei
„Biserica lui Hristos este laboratorul sfinţeniei şi tot ea este cea care recunoaşte pe cei pe care Dumnezeu i-a ales şi i-a rânduit în ceata Sfinţilor Săi, pentru viaţa lor virtuoasă şi totală dăruit lui…
Arhiepiscopul Casian s-a întâlnit cu participanții la Marșul Familiei Creștine de la Galați
Asociațiile „Iubim toți oamenii”, Ortodoxia Tinerilor și ASCOR Galați au organizat duminică, la Galați, a doua ediție a Marșului Familiei Creștine. Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos i-a întâmpinat la final pe participanți la Catedrala…
Ortodoxia atrage tot mai mulți localnici în America Latină: 50 persoane au fost botezate în Mitropolia celor două Americi
În perioada cuprinsă între Paști și Rusalii, 50 de persoane au fost botezate în comunitățile din America Latină ale Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi. Potrivit datelor transmise de reprezentanții eparhiei, majoritatea celor primiți…
Resfințire de biserică în jud. Bistrița-Năsăud: IPS Andrei a subliniat că fiecare om este chemat la o viață sfântă
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a resfințit duminică biserica din Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud. Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că fiecare om este chemat la o viață sfântă. Lăcașul de cult,…