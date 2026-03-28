Mitropolitul Teofan despre anul Unirii Basarabiei cu România: Cel mai înălțător din istoria neamului românesc

„A fost anul cel mai puternic, cel mai adânc și cel mai înălțător din întreaga istorie a neamului românesc”, a subliniat vineri Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei la aniversarea a 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România.

Afirmația a fost făcută în contextul unor evenimente comemorative desfășurate în comuna Bârnova din județul Iași.

Manifestările au debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii a Darurilor înainte sfințite în Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din localitate. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

La slujbă au participat zeci de persoane de pe ambele maluri ale Prutului – elevi și studenți, tineri și vârstnici, dar și militari – care au adus un omagiu momentului istoric din 27 martie 1918.

Dumnezeu a lucrat sus

Prezent la eveniment, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a subliniat dimensiunea spirituală și istorică a Unirii.

„S-a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru ceea ce s-a întâmplat la 27 martie 1918. Dumnezeu a lucrat sus, iar oameni puternici au lucrat jos”.

Mitropolitul a amintit transformarea radicală a României într-un singur an: „La începutul anului 1918, România era doar o jumătate din partea de vest a Moldovei, iar la sfârșitul aceluiași an s-a ajuns la ceea ce cunoaștem astăzi”.

Sufletul românesc nu s-a stins

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a vorbit despre rezistența identității românești în Basarabia, în ciuda contextului istoric dificil.

„Ceea ce uimește și astăzi este faptul că, în ciuda tuturor acestor vitregii, sufletul românesc de acolo nu s-a stins. A rămas viu pentru că a fost hrănit dintr-un izvor mai adânc decât istoria, și anume credința în Dumnezeu”.

„În acele vremuri grele, Biserica a fost locul în care limba nu a fost uitată, în care conștiința apartenenței nu s-a pierdut, iar dorul de unitate a fost păstrat ca o lumină nestinsă. În jurul altarului s-a adunat nădejdea, iar rugăciunea a ținut trează inima poporului încercat din acele vremuri”, a subliniat episcopul vicar.

Manifestări comemorative

După Sfânta Liturghie, manifestările au continuat cu momente artistice susținute de coruri din Iași și cu o slujbă de pomenire pentru făuritorii Unirii, oficiată la mormântul lui Ion C. Inculeț, aflat în incinta bisericii.

La final, participanții au depus coroane de flori la bustul semnatarului Unirii, într-un gest de recunoștință față de cei care au contribuit la realizarea idealului național.

În data de 27 martie/9 aprilie 1918, Basarabia s-a unit cu România, devenind prima provincie care a contribuit la formarea României Mari.

Foto credit: Doxologia.ro / Mihail Vrăjitoru