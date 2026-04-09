Mitropolitul Teofan, în Pastorala de Paști: Suntem chemaţi să devenim fii ai Învierii, biruind robia păcatului

„Suntem chemaţi să devenim fii ai Învierii, biruind în noi înşine robia păcatului şi frica morţii”, îndeamnă Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei în Pastorala de Paști.

Pastorala evocă momentul Învierii Domnului și mărturia femeilor mironosițe, subliniind că de la mormântul gol „adevărul Învierii lui Hristos s-a răspândit în toată lumea”, devenind temelia credinței creștine și mărturia învierii de obște.

În acest sens, Înaltpreasfinția Sa amintește cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi”.

Pregătirea duhovnicească

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan evidențiază și experiența duhovnicească în perioada pascală, când „mai multă pace, mai multă nădejde, mai multă bucurie şi mai multă dragoste” cuprind sufletul omului, oferind o pregustare a vieții veșnice.

„Iar dacă pacea, nădejdea, bucuria şi dragostea ne cuprind, ne simţim mai liberi faţă de constrângerile lăuntrice sau exterioare ale vieţuirii noastre de zi cu zi: lanţurile păcatului, diferitele patimi sau dependenţe, chiar dacă nu dispar cu totul, într-o oarecare măsură slăbesc, iar sufletul respiră acum un aer de libertate”.

Această stare nu este limitată doar la sărbătoarea Paștilor, ci poate fi trăită ori de câte ori omul se apropie de Dumnezeu.

„Astfel, în rugăciune, în starea de pocăinţă, după spovedanie, în duminici şi sărbători când participă la Sfânta Liturghie şi se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele Domnului, sentimentul de libertate sufletească, bucuria, pacea şi nădejdea îi cuprind, făcând experienţa vieţii veşnice încă din această lume”.

Păcatul, adevărata robie

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei explică faptul că robia adevărată este cea a păcatului: „Pentru că păcatul, ca alegere greşită, ca vieţuire fără Dumnezeu şi în afara lui Dumnezeu, îl rupe pe om de Făcătorul său, de Izvorul vieţii”.

„În afara lui Dumnezeu, Izvorul vieţii, omul moare. Astfel, păcatul înseamnă lucrare a morţii în noi, o afundare în moarte, o umplere de moarte. De aceea, chiar dacă omul continuă să-şi ducă viaţa pe pământ un anumit număr de ani până la momentul morţii biologice, câtă vreme este robit de păcat, trăieşte încă de pe acum moartea”.

Pornind de la cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, „Cel ce se teme de moarte este rob, şi toate le suferă pentru a nu muri”, Mitropolitul Teofan explică faptul că frica de moarte îl ține pe om în starea de păcat.

În schimb, prin Învierea Sa, Hristos „i-a izbăvit pe acei pe care frica morţii îi ţinea în robie toată viaţa”, deschizând tuturor calea libertății și a vieții veșnice.

Să dăm mărturie despre dragostea lui Dumnezeu

Înaltpreasfinția Sa atrage atenția asupra realităților lumii contemporane, marcate de „mândrie, nerecunoștință și neascultare”, dar și de tendința omului de a deveni „tot mai robit de tehnologie şi de lumea virtuală, de păcatele trupeşti sub toate formele”.

În acest context, creștinii sunt chemați să dea mărturie despre Dumnezeu și despre iubirea Sa: „Faptul că El este Calea, Adevărul şi Viaţa, singurul Care poate să împlinească setea după desăvârşire a omului”.

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei încheie cu un îndemn la trăirea bucuriei pascale în viața de zi cu zi: „Pacea şi bucuria Învierii să pătrundă în fiecare casă, în fiecare familie şi în inima tuturor”.

Pastorala de Paști a Mitropolitului Moldovei și Bucovinei poate fi citită integral aici.

Foto credit: Doxologia