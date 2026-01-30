Slava lui Dumnezeu se descoperă prin starea de bucurie: Mitropolitul Teofan la Mănăstirea „Sf. Trei Ierarhi”

„Slava lui Dumnezeu se descoperă prin starea de bucurie pe care o au creștinii. Iar această stare de bucurie este dobândită prin adâncirea lor în viețuirea și cuvintele sfinților”, a subliniat Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei vineri, la hramul Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași.

„Sfinții Trei Ierarhi – Vasile, Grigorie și Ioan –, trăind taina jertfei, taina laudei și taina fratelui, au dobândit prin aceasta bucurie, căci spune Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Filipeni, că cei care pătimesc cu Hristos în moartea Lui primesc de la El și puterea Învierii Sale”, a explicat părintele mitropolit.

„Puterea Învierii, taina bucuriei, sunt dobândite de creștini prin faptul că îndrăznesc să ia asupra lor, prin ispite și încercări, ocara lui Hristos, se luptă să-I aducă lui Dumnezeu jertfa buzelor lor prin rod de preamărire și se îngrijesc, prin cele materiale și, mai ales, prin inimă lărgită în rugăciune, de suferința aproapelui”, a mai spus Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

În cadrul slujbei, părintele mitropolit l-a hirotonit diacon pe monahul Damian Vicovan, membru al obștii.

La final, după ce numeroși credincioși s-au împărtășit cu Sfintele Taine, părintele stareț Elisei Nedescu a adresat un cuvânt de mulțumire, iar cei prezenți au primit binecuvântarea arhierească.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul academic „Byzantion”, dirijat de lect. dr. Adrian Sîrbu, precum și de Corul „Anghelos” al mănăstirii, condus de psaltul Cezar Cocuz.

Despre mănăstire

Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” a fost ctitorită de domnitorul Vasile Lupu al Moldovei cu meșteri aduși atât din Răsărit, cât și din Apus, și a fost sfințită de vrednicul de pomenire Mitropolit Varlaam al Moldovei în 1639. În biserica ei au fost păstrate mult timp moaștele Sfintei Parascheva.

Între anii 1995–2012, exteriorul bisericii a trecut printr-un proces laborios de restaurare.

Fostul stareț al mănăstirii a fost Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, actualul Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Arhim. Elisei Nedescu a fost hirotesit și instalat stareț al mănăstirii în 21 aprilie 2021.

Foto credit: Adrian Sârbu