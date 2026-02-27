Mitropolitul Teofan a îndemnat la întoarcerea neîncetată a minții către Dumnezeu

„Întoarcerea neîncetată a minții noastre către Dumnezeu”, a fost îndemnul Mitropolitului Teofan al Moldovei și Bucovinei la ultima slujbă a Pavecerniței Mari din prima săptămână a Postului Paștelui.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a tâlcuit îndemnul evanghelic la stăruință în rugăciune: „Căutați și veți afla; cereți și vi se va da vouă; bateți și vi se va deschide. Aceste cuvinte sunt parcă o continuare a rugăciunii repetate în timpul Canonului de pocăință: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!”.

„Parcă ne așezăm pe noi înșine în fața cerului, cu ușile închise; căutăm, cerem, stăruim, până ni se va deschide ușa Împărăției cerurilor, care nu se deschide decât pentru omul care Îl roagă pe Dumnezeu să-i dăruiască duh de pocăință spre iertarea păcatelor”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Mitropolitul Teofan a subliniat că Dumnezeu nu cere omului imposibilul, ci sinceritate și lucrare lăuntrică.

„Dumnezeu nu așteaptă de la noi să nu păcătuim, căci ar aștepta în zadar, neaflând pe pământ pe nimeni care să nu fi căzut în păcat. Dumnezeu ne cere însă duh de pocăință, care se arată în mod principal în două lucruri, două stări duhovnicești: aruncarea privirii în adâncimea biografiei noastre și recunoașterea stării de păcat în care ne aflăm”.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a slujit joi la Catedrala Mitropolitană din Iași și a citit ultima parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul.

Sursă imagine: YouTube / doxologia.ro, Feb. 26, 2026