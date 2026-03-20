Mitropolitul Shio: Moartea Patriarhului Ilia este o pierdere pentru întreaga lume creștină

Moartea Patriarhului Ilia al II-lea este o pierdere pentru întreaga lume creștină, nu doar pentru Georgia, a spus miercuri Mitropolitul Shio de Senaki și Chkhorotsku (Mujiri), locum tenens al tronului patriarhal în Biserica Georgiană.

Într-un cuvânt rostit la Catedrala Sfânta Treime din Tbilisi, Înaltpreasfinția Sa a remarcat că pierderea Patriarhului Ilia a fost resimțită în toată lumea, nu doar în Georgia.

„Am primit scrisori de condoleanțe din multe țări, iar în ele oamenii vorbesc despre calitatea lui părintească, despre acel dar extraordinar care s-a extins nu doar asupra Georgiei, ci asupra întregii creștinătăți ortodoxe din lume. Prin urmare, această pierdere nu aparține doar Georgiei, ci creștinilor din întreaga lume”, a declarat Mitropolitul.

Acesta a mai afirmat că nu este o întâmplare că trecerea la Domnul a Patriarhului s-a petrecut în Săptămâna cinstirii Sfintei Cruci.

„Nu este întâmplător că Dumnezeu i-a dăruit odihna tocmai în perioada Postului Mare, în Săptămâna cinstirii Sfintei Cruci, când Biserica venerează acel semn suprem și simbol al iubirii jertfelnice, cinstita și de viață făcătoarea Cruce”.

„În cuvântul Sfântului nostru Sinod s-a subliniat că acesta este, în sine, un semn că slujirea Preafericirii Sale a avut cu adevărat un caracter martiric. Aș dori să adaug că înmormântarea sa va avea loc duminică, zi în care Biserica îl pomenește pe Sfântul Ioan Scărarul și învățăturile sale despre scara duhovnicească, care ne călăuzește prin virtuți spre îndumnezeire și mântuire”, a mai transmis ierarhul georgian.

Moștenirea Patriarhului Ilia al II-lea

Mitropolitul Shio a adăugat că, deși astăzi este greu să ne imaginăm Georgia fără Patriarhul Ilia al II-lea, Preafericirea Sa este și va fi mereu prezent.

„Alături de durerea noastră, inimile ne sunt pline de speranță și încredere că Domnul îi va dărui odihnă între cei drepți în Împărăția Cerească și că, prin el, am dobândit încă un mare mijlocitor ceresc și ocrotitor al Georgiei, care ne va ajuta să continuăm viața bisericească și viața națiunii noastre așa cum și-a dorit, așa cum ne-a încredințat și ne-a lăsat moștenire”.

„Să dobândim armonie, dragoste reciprocă, împăcare unii cu alții și să ne întoarcem ferm și definitiv la acele valori a căror renaștere și răspândire au fost atât de mult slujite de viața și lucrarea sa”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa.

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, Mitropolit de Bozvinti și Tskum-Abkhazia și Patriarhul-Catolicos al Întregii Georgii, a trecut la Domnul marți seară, 17 martie 2026, la vârsta de 93 de ani.

În mesajul trimis Sfântului Sinod al Bisericii Georgiene, Patriarhul Daniel și-a exprimat „profunda întristare” pentru moartea Patriarhului Ilia, pe care l-a numit „o venerabilă personalitate a Ortodoxiei contemporane și un mărturisitor statornic al credinței”.

Foto credit: Facebook / sazupatriarchate

