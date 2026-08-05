Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește o expoziție de tapiserie și broderie contemporană

La Muzeul Național al Țăranului Român va fi versinată miercuri expoziția „Urme printre fire”, care reunește lucrări de tapiserie și broderie artistică contemporană semnate de artista Ecaterina Dînga Mardari.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituția de cultură pe pagina oficială de Facebook, evenimentul va începe de la ora 18:00, în Sala Media a Muzeului Național al Țăranului Român.

Organizatorii au precizat că expoziția „reunește lucrări de tapiserie și broderie artistică contemporană, în care firul textil depășește funcția materială și devine limbaj artistic, memorie și prezență”.

„Țesătura nu este doar un suport al imaginii, ci un spațiu viu în care memoria, natura și experiența interioară se întâlnesc și se transformă în expresie artistică”, se arată în comunicat.

Dialog între tradiție și expresia contemporană

Ecaterina Dînga Mardari este membru stagiar al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova și profesor de arte. Activitatea sa este dedicată tapiseriei și broderiei contemporane, dezvoltând, potrivit organizatorilor, „un dialog subtil între tradiția tehnicilor textile și expresia plastică actuală”.

Pentru artistă, „firul reprezintă mai mult decât un material de lucru: este un mijloc de a păstra, de a vindeca și de a spune povești fără cuvinte”, iar lucrările sale sunt realizate lent, „asemenea unei respirații”, invitând publicul la contemplare.

„Expoziția propune o experiență vizuală și tactilă în care materialitatea fibrei, ritmul cusăturii și delicatețea compozițiilor creează un spațiu al reflecției, în care tradiția și contemporaneitatea coexistă firesc”, au mai transmis reprezentanții instituției de cultură.

Lucrările artistice vor putea fi vizitate în Sala Media a Muzeului Național al Țăranului Român până în data de 23 august, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00.

Foto credit: Muzeul Național al Țăranului Român