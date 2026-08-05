Tabăra bilingvă „Credință și Prietenie” de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus a reunit copii din România și Irlanda

Tabăra Ortodoxă Internațională Bilingvă de Vară „Credință și prietenie” a reunit la Mănăstirea Sâmbăta de Sus copii și adolescenți din Irlanda și România.

Programul taberei a cuprins: rugăciuni de dimineață și de seară, atelier despre știință și credință, pictură pe sticlă, atelier de bătut toaca, un curs de aprofundare a cunoștințelor copiilor despre Maica Domnului, atelier de comunicare relațională, vânătoarea de detalii, curs de înot, jocuri de cunoaștere.

Activitățile s-au desfășurat între 27-31 iulie și au fost coordonate de prof. Tabirca Tatiana, University College din Cork, Irlanda, Moraru Laura, profesoară de Limba Engleză și Dobrea Claudia-Elena, profesoară de Limba Engleză și Religie Ortodoxă, ambele din România.

„Taberele Credință și Prietenie sunt mai mult decât simple tabere. Ele reprezintă o comunitate în care copiii se regăsesc, își consolidează prieteniile începute în mediul online și trăiesc experiențe care îi apropie unii de alții”, a declarat Tatiana Tabirca.

Laura Moraru a prezentat activitățile taberei: „Programul a îmbinat armonios activitățile educative și recreative oferind participanților oportunitatea de a învăța prin experiență, într-un cadru natural spectaculos”.

De asemenea, Claudia Dobrea a mărturisit că perioada petrecută la Mănăstirea Sâmbăta de Sus a fost una în care „tinerii au avut ocazia să își consolideze valorile, să lege prietenii autentice și să învețe, prin activități și conviețuire, importanța respectului, responsabilității și colaborării”.

Potrivit organizatorilor, seria de tabere va continua cu o nouă ediție în luna februarie 2027, care se dorește a fi organizată în Irlanda.

Foto credit: Mitropolia Ardealului