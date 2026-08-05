La Sighișoara au loc ateliere și spectacole dedicate teatrului medieval

La cetatea veche a Sighișoarei are loc, în perioada 3–11 august, Atelierul European de Artă Medievală, Renascentistă și Tradițională „Curtea Comedianților”, dedicat teatrului medieval și altor forme de artă istorică.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Societatea Cultural-Artistică de Tineret „Concret”, în cadrul proiectului sunt organizate ateliere închise de commedia dell’arte, teatru medieval, dansuri istorice, lupte scenice și arta mânuirii păpușilor. La activități participă studenți ai Secției de Teatru de Animație din cadrul UNATC București, precum și membrii grupului Truverii din București.

Duminică, de la ora 18:30, publicul va putea urmări momente artistice realizate în cadrul Atelierelor Curții Comedianților – dansuri istorice și farse medievale –, precum și spectacolul „Poezia și muzica comedianților maestrului Will”, prezentat anterior la Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova și susținut de studenții UNATC și grupul Truverii.

Luni, 10 august, începând cu ora 11:00, vor fi prezentate momente de commedia dell’arte și farse medievale pregătite în cadrul atelierelor, alături de spectacole susținute de grupuri independente, între care Studio 24 din București și ArteStra, precum și un concert de muzică medievală susținut de grupul Truverii și un atelier de dansuri istorice.

Programul este completat de cea de-a patra ediție a Festivalului de Teatru Stradal „Ridendo”, care va avea loc în Piața Muzeului din Cetatea Sighișoarei. Potrivit organizatorilor, evenimentul este un proiect inițiat de actorul Gabriel Apostol, „unul din inițiatorii primului Festival Medieval din România”.

Atelierul European de Artă Medievală, Renascentistă și Tradițională „Curtea Comedianților” este organizat și finanțat de Casa de Cultură a Studenților din București, Societatea Cultural-Artistică de Tineret „Concret” și Fundația pentru Tineret a Municipiului București.

Foto credit: Facebook / Mihai Serghei Todor