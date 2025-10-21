Mitropolitul Ortodox Român Serafim al Germaniei salută numirea Arhiepiscopului Catolic Josef Grünwidl al Vienei

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a salutat luni numirea noului Arhiepiscop Mitropolit Romano-Catolic al Vienei, Josef Grünwidl.

„Cu mare bucurie frățească am aflat despre numirea Preasfinției Voastre ca Arhiepiscop de Viena și despre faptul că, după o chibzuință adâncă, ați răspuns «din toată inima, da» acestei chemări”, i-a scris ierarhul român noului prelat numit de Papa Leon al XIV-lea.

„Prin bogata experiență pastorală, prin smerenia și toate darurile cu care v-a înzestrat Dumnezeu, veți conduce cu siguranță această Arhiepiscopie străveche și cunoscută în întreaga creștinătate în duhul Evangheliei și al slujirii dialogale față de omul contemporan.”

Colaborare interconfesională

Arhiepiscopia Romano-Catolică a Vienei este una dintre cele mai importante din Austria, atât prin statură, cât și prin numărul de credincioși, iar noul arhiepiscop se remarcă prin interesul pentru dialog ecumenic și cooperare interconfesională.

„Relațiile bune dintre creștini în Austria au o lungă tradiție”, i-a scris Mitropolitul Serafim Arhiepiscopului Mitropolit Josef Grünwidl.

„De aceea, nădăjduim că această bună conlucrare ecumenică din Viena și din întreaga Austrie va continua să înflorească prin sprijinul activ al Înaltpreasfinției Voastre, mai ales într-o vreme în care societatea noastră are nevoie mai mult ca oricând de o mărturie creștină comună și armonioasă.”

Recunoștință din partea ortodocșilor români

În ultima parte a mesajului, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei își exprimă recunoștința pentru sprijinul acordat parohiilor ortodoxe românești de Arhiepiscopia Romano-Catolică a Vienei, care le-a pus la dispoziție spații pentru desfășurarea activităților liturgice.

„Datorită acestui ajutor, pastorația, viața sacramentală și lucrarea social-caritativă pentru și împreună cu cei peste 150.000 de ortodocși români din Austria pot continua să se dezvolte”, a transmis Părintele Mitropolit Serafim.

„Aceste locuri de rugăciune sunt totodată centre ale unei integrări reușite și ale conviețuirii pașnice, întrucât mulți credincioși ortodocși români trăiesc în familii mixte, de confesiuni diferite.”

La începutul anului, Cardinalul Emerit Christoph Schönborn s-a retras, la vârsta de 80 de ani, după ce a condus Arhiepiscopia Vienei timp de trei decenii.

Noul Arhiepiscop Mitropolit, Josef Grünwidl, născut în 31 ianuarie 1963 la Hollabrunn, Austria, s-a implicat personal în găsirea unui spațiu liturgic pentru Parohia Ortodoxă Română din Mödling, Austria.

