Mitropolitul Petru s-a întâlnit cu o delegație parlamentară din România și Republica Moldova

Mitropolitul Petru al Basarabiei s-a întâlnit vineri, la Chișinău, cu o delegație parlamentară comună din România și Republica Moldova.

Din delegația oficialilor de la București a făcut parte Laurențiu Plăeșu, vicepreședinte al Senatului României, care a condus grupul parlamentarilor din Senat și Camera Deputaților, iar din partea autorităților de la Chișinău au fost prezenți Vasile Costiuc și Valentina Meșină.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate istoricul și realizările Mitropoliei Basarabiei din ultimele trei decenii.

Membrii delegației parlamentare s-au arătat profund preocupați de situația sensibilă a retrocedării bunurilor Mitropoliei Basarabiei. Oaspeții și-au exprimat dorința ca Preafericitul Părinte Patriarh Daniel să poată efectua o vizită istorică în Basarabia.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru a adresat mulțumiri pentru vizita și sprijinul constant acordat Mitropoliei Basarabiei, oferind totodată o perspectivă pastorală asupra evoluției vieții bisericești din Republica Moldova.

Înaltpreasfinția Sa a acordat distincții mitropolitane profesorului universitar Dan Dungaciu și lui Eugen Popescu, personalități implicate activ și consecvent în promovarea adevărului istoric și a drepturilor legitime ale Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei