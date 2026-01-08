Crăciunul la Chișinău: Omul trebuie să-L primească în suflet pe Pruncul Iisus, îndeamnă Mitropolitul Petru

Mitropolitul Petru al Basarabiei i-a îndemnat pe credincioșii din Chișinău miercuri, de sărbătoarea Nașterii Domnului, la adevărata trăire a Crăciunului, subliniind că „omul trebuie să-L primească în suflet pe Pruncul Iisus”.

Creștinii ortodocși din Republica Moldova au serbat Nașterea Domnului în data de 7 ianuarie, conform calendarului nerevizuit. Înaltpreasfinția Sa a slujit la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

„Sărbătoarea de astăzi să ne fie tuturor de folos. Ne rugăm și ne adresăm lui Dumnezeu cu diferite cereri și nevoi pe care le avem fiecare în viața noastră”, a spus Înaltpreasfinția Sa, mulțumind credincioșilor pentru prezența lor la slujbă și pentru frumusețea adusă Liturghiei prin rugăciune și cântare.

Totodată, Mitropolitul Basarabiei a urat sănătate, pace și bucurie, subliniind că Hristos trebuie chemat nu doar în momentele de încercare, ci permanent, în viața fiecăruia.

Părintele Ilie Țibuleac, consilier eparhial al Mitropoliei Basarabiei, a prezentat Pastorala la Nașterea Domnului semnată de Înaltpreasfințitul Părinte Petru.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Petru a fost colindat de membrii Coralei Mitropoliei Basarabiei, care au vestit Nașterea Mântuitorului prin cântări tradiționale.

Sursă imagine: YouTube / Trinitas TV, Ian. 7, 2026