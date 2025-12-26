Pastorala de Crăciun a Mitropolitului Petru: Taina Naşterii Domnului ne descoperă sfinţenia familiei

În scrisoarea pastorală de Crăciun, Mitropolitul Petru al Basarabiei a subliniat sfințenia familiei, descoperită prin taina Nașterii Domnului.

„Fiul lui Dumnezeu Se naşte într-o familie, asumând ascultarea şi creşterea firească în casa din Nazaret. Maica Domnului, prin curăţia şi disponibilitatea ei deplină faţă de voia lui Dumnezeu, devine poarta prin care mântuirea intră în lume. Dreptul Iosif, prin ascultarea şi fidelitatea sa, arată că adevărata paternitate se trăieşte în responsabilitate şi jertfă”, a explicat Înaltpreasfințitul Părinte Petru.

Înaltpreasfinția Sa a amintit că anul 2026 a fost dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pastoraţiei familiei creştine și sfintelor femei din calendar.

„Mironosiţele, muceniţele, cuvioasele, soţiile şi mamele sfinte din neamul nostru sunt chipuri ale credinţei trăite în discreţie, fidelitate şi jertfă. Ele ne-au arătat în chip desăvârșit că sfinţenia nu este rezervată unor situaţii excepţionale, ci se naşte din împlinirea zilnică a poruncilor lui Dumnezeu”.

Un apel la asumarea jertfei

Mitropolitul Petru a atras atenția asupra societății contemporane, marcată de fragmentare şi nesiguranţă, în care multe familii se destramă pentru că nu mai au ca temelie Evanghelia lui Hristos.

„Relativizarea valorilor, individualismul accentuat şi lipsa dialogului în căminul familial subminează comuniunea dintre soţi şi dintre părinţi şi copii”.

„În acest context, Naşterea Domnului devine un apel la reîntoarcere la casa zidită pe stânca credinţei, la rugăciunea comună, la asumarea jertfei ca mod de existenţă. Familia care Îl primeşte pe Hristos devine spaţiu de vindecare şi de împlinire, o biserică mică în care se învaţă iubirea şi iertarea”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Petru.

Intrarea veșnicie în prezentul nostru

Mitropolitul Basarabiei a evidențiat că „Naşterea Domnului nu este o simplă comemorare a unui eveniment trecut, ci intrarea veşniciei în prezentul nostru, o deschidere a cerului către pământ, prin care întreaga creaţie este chemată la înnoire”,

Înaltpreasfinția Sa a amintit că Sfântul Ioan Evanghelistul aşază temelia teologică a acestei sărbători prin cuvintele: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi” (Ioan 1:14).

„Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu ne mântuieşte de la distanţă, ci intrând în condiţia noastră, asumându-Şi fragilitatea firii omeneşti, afară de păcat. În Pruncul din Betleem se întâlnesc cerul şi pământul, veşnicia şi clipa, slava dumnezeiască şi vocația omenească”.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru a adăugat că „pacea care se naşte în noaptea Betleemului izvorăşte din prezenţa lui Hristos şi se prelungeşte în inimile celor care Îl primesc. Această sărbătoare nu poate fi trăită autentic fără întoarcere lăuntrică, fără pocăinţă şi fără dorinţa sinceră de a ne lăsa schimbaţi de harul lui Dumnezeu”.

Înaltpreasfinția Sa a îndemnat la finalul scrisorii pastorale: „Să întâmpinăm acest mare praznic cu inimă împăcată, cu brațele deschise şi cu sufletele luminate de rugăciune. Să fim unii lângă alţii, purtându-ne poverile în dragoste, pentru ca bucuria Crăciunului să nu rămână doar o emoţie trecătoare, ci să se prefacă într-un mod de viaţă”.

În Mitropolia Basarabiei, sărbătoarea Nașterii Domnului este ținută atât în data de 25 decembrie, cât și în 7 ianuarie, conform calendarului nerevizuit.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei