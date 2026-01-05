Care sunt comunitățile istorice românești din jurul granițelor unde Crăciunul se va serba pe stil vechi

În timp ce în țară se va serba Soborul Sf. Ioan Botezătorul (7 ianuarie), majoritatea românilor din comunitățile istorice situate în jurul granițelor actuale se pregătesc să serbeze Crăciunul pe stil vechi.

Unele comunități istorice românești din afara granițelor actuale nu au fost incluse niciodată în cuprinsul statului român: românii din Maramureșul de Nord, în Transcarpatia (Ucraina), respectiv cei de pe Valea Timocului și din Voivodina (Serbia), precum și comunitatea românească din Ungaria.

Ungaria

Doar românii din Ungaria serbează Crăciunul conform calendarului revizuit. Pentru ei fost creată Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei.

Serbia

Românii din Serbia țin calendarul nerevizuit, ca în restul statului din care fac parte. Ei se găsesc la Belgrad, în Regiunea Autonomă Voivodina și pe Valea Timocului (Protopopiatul Dacia Ripensis al Episcopiei Daciei Felix – Patriarhia Română).

Republica Moldova și Ucraina

Cele mai multe comunități istorice românești care au făcut cândva parte din statul român se găsesc azi în Republica Moldova (Basarabia – aproximativ 2,7 milioane ) și în Ucraina (Bugeac, Cernăuți – aproximativ 500.000).

După căderea comunismului, multe comunități din Republica Moldova s-au întors acolo unde s-au aflat de secole: în Biserica Mamă a României, făcând parte din Mitropolia Basarabiei a Patriarhiei Române.

O parte din românii din Republica Moldova fac parte dintr-o structură creată în timpul ocupației sovietice și care aparține în prezent de Patriarhia Moscovei.

Foto credit: Parohia Orhei / Dumitru Garstea

(Parohia Orhei din Mitropolia Basarabiei a adoptat în ultimii ani calendarul revizuit)