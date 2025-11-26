Mitropolitul Nicolae s-a întâlnit cu preoții români la Adunarea Generală a Protopopiatului din Sudul SUA

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, s-a întâlnit, în perioada 21-22 noiembrie, cu preoții români în cadrul Adunării Generale a Protopopiatului din Sudul Statelor Unite ale Americii.

Întâlnirea a avut loc la Parohia „Sfânta Maria” din Cedar Park, Texas, unde mitropolitul și clericii s-au reunit în noua biserică, sfințită duminică, pentru două zile de rugăciune, dialog și reflecție pastorală.

Programul primei zile a inclus expunerea părintelui Iulian Aniței despre istoria și misiunea Bisericii Ortodoxe Române după anul 1925, în contextul Centenarului Patriarhiei Române.

A urmat prezentarea părintelui David Barr, care a vorbit despre „Spiritualitatea Ortodoxă în America”, subliniind importanța unei misiuni pastorale bazate pe apropiere, ascultare și sprijin direct pentru oameni – o lucrare care, în parohia sa, a adus la catehumenat peste 100 de persoane.

Sâmbătă, clericii au participat la slujba Acatistului, urmată de prezentarea părintelui Marius Buzățelu despre „Sfinții nevoinței și ai milosteniei”, evocând mari părinți duhovnicești ai monahismului românesc și noii sfinți canonizați ai Bisericii Ortodoxe Române.

Au fost prezentate rapoartele AROLA, ROYA și ale Departamentului de Educație Religioasă, după care au avut loc dezbaterile de plen, fotografia de grup și alegerea Consistoriului Protopopesc.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi