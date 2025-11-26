Binecuvântarea bisericii românești din Cedar Park, Texas: Maica Domnului a rânduit totul

Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a binecuvântat cu agheasmă Biserica „Sfânta Maria” din Cedar Park, Texas.

Construcția noii biserici a început în anul 2024, iar momentele cheie din edificarea lăcașului de cult au avut loc în preajma marilor praznice ale Maicii Domnului: Adormirea, Nașterea și Intrarea în biserică a Maicii Domnului.

„Niciuna dintre aceste date nu a fost aleasă de noi. Maica Domnului a rânduit totul, pas cu pas. Am simțit clar ocrotirea și călăuzirea Ei, care a dus acest proiect dincolo de orice ne puteam imagina”, transmit reprezentanții comunității.

Slujba de binecuvântare a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae în data de 22 noiembrie și a fost precedată de un concert de colinde și muzică bizantină.

Centrul parohial este realizat în proporție de 90% și cuprinde lăcașul de cult, o sală multifuncțională, bucătărie și parcare.

Cu ocazia binecuvântării bisericii, parohia a găzduit și Adunarea generală a Protopopiatului din Sudul Statelor Unite ale Americii.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi