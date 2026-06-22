Mitropolitul Laurențiu a sfințit o nouă biserică în Agnita: Va avea ca ocrotitor pe Sf. Arsenie de la Prislop

Înaltpreasfințitul părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a sfințit duminică o nouă biserică în orașul Agnita, județul Sibiu. Cu acest prilej, lăcașul de cult a primit un nou ocrotitor spiritual, pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

Mitropolitul Ardealului a explicat Evanghelia Duminicii a 3-a după Rusalii, subliniind că Mântuitorul îi cheamă pe credincioși să lase grijile lumești în seama lui Dumnezeu și să acorde prioritate vieții duhovnicești.

Glasul lui Dumnezeu din noi

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat lumina despre care vorbește pericopa evanghelică: „Simbolizează lumina lăuntrică a unui dar pe care Dumnezeu ni l-a lăsat nouă ca binecuvântare, dar în acelaşi timp şi ca judecător, şi anume conştiinţa. Ea este glasul lui Dumnezeu din noi, este descoperirea pe care Dumnezeu ne-o face înlăuntrul nostru de a ţine totdeauna atenţia îndreptată spre bine”.

Mitropolitul Laurențiu a arătat că omul este chemat să-și cerceteze propria viață și să evite judecarea aproapelui: „Dacă privim cu ochi curaţi pe oricine dimprejurul nostru, nu-l putem judeca, dar dacă ochiul nostru este întunecat, dacă avem ceva pe sufletul nostru, pe cei dimprejur îi vedem ca pe noi”.

„Să cerem să ne lumineze mintea şi conştiinţa noastră ca să ne judecăm pe noi înşine, şi nu pe alţii, ca ochiul nostru să fie curat şi să vadă împrejurul nostru numai lucruri binecuvântate”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Prezentarea lucrărilor realizate

Preotul paroh Rareș Dușescu a prezentat lucrările realizate la noul lăcaș de cult și a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea oferită comunității.

„A binecuvântat Dumnezeu acest orăşel locuit de oameni simpli, dar cu multă credinţă în Dumnezeu, cu o biserică nouă. Încă din data de 13 martie 2022, când am fost instalat în această parohie, pe lângă misiunea sacerdotală, am simţit că datoria mea este de a mă implica pentru a duce la bun sfârşit lucrările necesare bisericuţei de la blocuri, cum o numeau credincioşii”.

La rândul său, părintele Nicolae Mărginean, sub păstorirea căruia au început lucrările de construcție, a prezentat istoricul parohiei și etapele edificării bisericii.

„Parohia Agnita 3 a luat fiinţă în 1989, prin hotărârea Arhiepiscopiei Sibiului. Pe atunci, oraşul Agnita avea peste 15.000 de locuitori, iar cele două parohii existente făceau cu greu faţă cerinţelor credincioşilor din oraş”.

„Când toată documentaţia a fost finalizată, s-au început lucrările zidirii noului locaş de cult. Lucrările s-au extins pe mai mulţi ani, făcându-se în etape, în funcţie de obţinerea de fonduri”, a precizat părintele.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu i-a hirotesit iconomi stavrofori pe preotul paroh Rareș Dușescu și pe preotul pensionar Nicolae Mărginean. De asemenea, primarul orașului Agnita, Alin Ciprian Gull Schiau, precum și ctitorii și binefăcătorii lăcașului de cult au primit distincții și ordine din partea Mitropolitului Ardealului.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu