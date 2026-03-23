Mitropolitul Laurențiu a sfințit piatra de temelie pentru o nouă biserică în Șelimbăr: Să punem ceva din inima noastră

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a sfințit duminică piatra de temelie pentru biserica din Șelimbăr – Cartierul Tineretului, județul Sibiu.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat dimensiunea spirituală a ctitoriei, arătând că adevărata temelie a unei biserici este comunitatea: „Temelia acestei biserici o constituiți dumneavoastră, prin dragostea pe care o veţi arăta față de acest sfânt lăcaș”.

„O bucurie a noastră de a fi părtași la acest eveniment și de a avea șansa să punem câte ceva din inima noastră, din darurile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat nouă”.

„Bunurile pe care le punem la temelia acestei zidiri se transformă din bunuri materiale în bunuri spirituale, în bunuri veșnice”, a adăugat Mitropolitul Ardealului.

O lucrare a întregii comunități

Preotul paroh Sevastian Ghiorghiasa a evidențiat importanța momentului pentru comunitatea locală și sprijinul primit în acest demers: „Punerea pietrei de temelie întărește credința și nădejdea noastră”.

La slujbă au participat reprezentanți ai autorităților locale, între care primarul comunei Șelimbăr, Marius Grecu.

Parohia Șelimbăr – Cartierul Tineretului a fost înființată în anul 2022. Noul lăcaș de cult va avea hramurile Întâmpinarea Domnului și Sfânta Emilia.

Foto credit: Mitropolia Ardealului