Mitropolitul Laurențiu: Mântuitorul i-a instituit pe apostoli într-o slujire nouă şi dumnezeiască

Mitropolitul Laurențiu al Ardealului a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Sibiu. Înaltpreasfinția Sa a subliniat în predică momentul întâlnirii lui Hristos cu ucenicii Săi, arătând că „i-a instituit pe aceștia într-o slujire nouă și dumnezeiască, slujirea preoţească”.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a tâlcuit pericopa evanghelică din Duminica a 2-a după Paști: „Pericopa evanghelică citită astăzi la Sfânta Liturghie ne readuce în atenție prima și a doua întâlnire cu ucenicii Săi a Mântuitorului după Înviere”.

Mitropolitul Laurențiu a arătat că, la prima întâlnire, ucenicii erau cuprinși de teamă, însă Hristos li S-a descoperit în chip real: „Prin ușile încuiate, Mântuitorul Iisus Hristos li S-a arătat ucenicilor și i-a binecuvântat prin formula sfântă: Pace vouă!”.

„Îndată după ce i-a binecuvântat și le-a înlăturat frica din inimile lor, Hristos i-a trimis la o misiune sfântă, o misiune pe care ei o vor împlini și care se va desăvârși după împărtășirea lor de Duhul Sfânt, Care S-a coborât peste ei la cincizeci de zile de la Înviere”, a adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu.

Sfântul Apostol Toma

Mitropolitul Ardealului a amintit și momentul în care Sfântul Apostol Toma, absent la prima întâlnire, este chemat să fie convins de prezența reală a Mântuitorului, citând din Evanghelia după Ioan: „Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios, ci credincios” (Ioan 20, 27).

„Cu toată îndoiala sa, Sfântul Apostol Toma a încercat și a trecut această probă și în numele nostru, al tuturor, ca mărturie peste veacuri și milenii a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Laurențiu l-a hirotonit diacon pe teologul Adrian Gabriel Murgoiu. În numele comunității, părintele profesor Vasile Mihoc a adresat la final mulțumiri Înaltpreasfinției Sale pentru prezență și binecuvântare.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu