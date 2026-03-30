Mitropolitul Laurențiu: Chemarea ucenicilor de a fi slujitori ai lui Dumnezeu și ai aproapelui ne este adresată și nouă

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a evidențiat lecția smereniei și a slujirii aproapelui: „Chemarea aceasta dată ucenicilor de a fi slujitori ai lui Hristos, ai lui Dumnezeu, dar și ai aproapelui, ne este adresată și nouă”.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Biserica „Învierea Domnului” din Sibiu.

Mitropolitul Ardealului a subliniat că, după vestirea pătimirilor Sale, Hristos îi învață pe ucenici să se ferească de dorința de întâietate.

„Mântuitorul le oferă ucenicilor o lecție de smerenie în slujirea aproapelui, îndemnându-i să se ferească de ispita slavei deșarte, de dorința de întâietate în fața altora”.

Adevărata întâietate

Referindu-se la cererea fiilor lui Zevedeu, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a subliniat că aceasta a fost prilej de învățătură pentru toți ucenicii, „mustrându-i mai întâi pe Iacov şi Ioan, spunându-le: Nu ştiţi ce cereţi”.

„Această dorință a celor doi a provocat supărare celorlalți ucenici, de aceea Mântuitorul îi vindecă pe toți de vanitate și de pretenții de întâietate deșartă”.

Mitropolitul Ardealului a evidențiat că adevărata întâietate în Împărăția lui Dumnezeu este cea a slujirii.

„Iisus le-a arătat ucenicilor că în Împărăția Sa cea din ceruri Tatăl rânduieşte întâietatea slujirii. Pentru a-i apropia mai mult pe ucenicii Săi de adevărata slujire smerită şi jertfelnică, Iisus le descoperă încă o dată Jertfa Sa care va sta la temelia Împărăției Cerurilor, întemeiată de El”.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a încheiat prin a îndemna la trăirea credinței prin fapte concrete de iubire și dăruire față de aproapele: „În momentul în care dai ceva din ceea ce ai primit, darul se înmulțește de o sută de ori, de o mie de ori și devenim împăcați cu noi, cu Dumnezeu și cu semenii”.

Foto credit: Mitropolia Ardealului