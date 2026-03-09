Sf. Grigorie Palama a apărat ortodoxia credinței și a trăirii în adevărul mântuitor: Mitropolitul Laurențiu

„Sfântul Grigorie Palama a apărat ortodoxia credinței și a trăirii în adevărul mântuitor. Prin teologhisirea sa a aprofundat și consolidat spiritualitatea ortodoxă, biruind asupra raționalismului scolastic”, a spus Mitropolitul Laurențiu al Ardealului duminică, la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Sibiu.

„Atacurile dogmatice foarte periculoase ale călugărului Varlaam și ale adepților săi i-au oferit Sfântului Grigorie Palama prilejul să formuleze învățătura ortodoxă despre harul divin necreat, de care Biserica se împărtășește din ziua Pogorârii Duhului Sfânt și care nu a fost contestat de nimeni până atunci, numai teologia scolastică apuseană l-a înțeles ca pe o lucrare creată și detașată de Dumnezeu”, a continuat părintele mitropolit.

Despre lumina necreată

Înaltpreasfinția Sa a explicat natura harului prin metafora unui „soare” duhovnicesc.

„Această Lumină nu este lumina creată a zilei sau a soarelui, ci este Lumina necreată a slavei dumnezeiești, Lumina care izvorăște din Însăși Ființa lui Dumnezeu și se revarsă peste toate cele create prin Taina Bisericii”, a spus Mitropolitul Ardealului.

„Sfântul Grigorie a învățat că sfinții, încă din lumea aceasta, prin darul lui Dumnezeu, prin curăția inimii, prin nevoințele lor, prin rugăciunea lor curată, pot pregusta slava acestei lumini necreate a Împărăției cerurilor.”

Să fim alături de cei suferinzi

Înaltpreasfinția Sa a vorbit și despre evanghelia Vindecării slăbănogului din Capernaum, îndemnându-i pe credincioși să le fie alături celor bolnavi și suferinzi așa cum au făcut prietenii paraliticului din Evanghelie.

„Suntem chemați și chiar îndatorați să privim spre cei care sunt alături de noi și au nevoie de ajutorul nostru. În viața noastră, Dumnezeu rânduiește ca să ne întâlnim cu oameni care au nevoie de ajutorul nostru, fiecare ocazie putând fi pentru noi un examen de iubire a aproapelui, de altruism”, a spus părintele mitropolit.

Cei aflați în suferință au nevoie de sprijin material și moral, „de purtarea lor în rugăciune, pentru ușurarea suferințelor, și de îndrumarea lor către Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a sfințit icoanele noilor ocrotitori ai lăcașului de cult: Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop și Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, canonizați anul trecut, la Centenarul Patriarhiei Române.

Mulți dintre credincioșii parohiei au îmbrăcat costume populare. Răspunsurile liturgice au fost date de corul lăcașului de cult.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu