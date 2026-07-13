Să privim împrejur şi să-i ajutăm pe cei care sunt în suferinţă, îndeamnă Mitropolitul Laurențiu

„Să privim împrejur şi să-i ajutăm pe cei care sunt în suferinţă”, a îndemnat duminică Mitropolitul Laurențiu al Ardealului, la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Măgura-Jina, județul Sibiu.

Așezământul monahal și-a sărbătorit cel de-al doilea hram, închinat Icoanei Maicii Domnului „Prodromița”.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că Mântuitorul a arătat întotdeauna milă față de omul aflat în încercări: „Prima învăţătură a Evangheliei de astăzi este aceea că Hristos, ca Dumnezeu adevărat, ca Cel care S-a întrupat pentru mântuirea noastră, a avut o milă deosebită faţă de suferinţa umană”.

Mitropolitul Ardealului a explicat că vindecarea slăbănogului începe prin restaurarea sufletească a acestuia, înainte de însănătoșirea trupească.

„Mântuitorul întâi i-a vindecat sufletul celui care a venit adus de cei patru oameni. Observăm pedagogia dumnezeiască a Mântuitorului Iisus Hristos Care, ca un mare duhovnic, a cunoscut păcatul care a atras după sine boala neputinţei”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Chemare la responsabilitate și solidaritate

Pornind de la exemplul celor patru bărbați care l-au adus pe slăbănog înaintea lui Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a subliniat importanța grijii față de aproapele aflat în nevoie.

„Ajutorul pe care îl putem da noi, îl dăm împreună şi întotdeauna când ne unim în fapte bune mai mulţi, fapta aceea este mai bine primită în faţa lui Dumnezeu”.

La finalul Sfintei Liturghii, duhovnicul mănăstirii, protosinghelul Nicon Sturza, i-a mulțumit Mitropolitului Laurențiu pentru prezența la hram și pentru grija arătată obștii monahale.

„Mulţumim în numele obştii, în numele părinţilor şi al credincioşilor noştri dragi pentru binecuvântarea şi dragostea pe ni le-aţi împărtăşit şi pentru cuvântul adânc şi profund pe care ni l-aţi pus la inimă”, a spus părintele Nicon Sturza.

Întemeiată în anul 1993, Mănăstirea Măgura-Jina este așezată la granița dintre Arhiepiscopia Sibiului și Arhiepiscopia Alba Iuliei și reprezintă un important loc de rugăciune pentru credincioșii și păstorii din Mărginimea Sibiului.

Foto credit: Mitropolia Ardealului