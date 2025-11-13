Mitropolitul Laurențiu al Ardealului aniversează două decenii de la întronizare

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu aniversează joi două decenii de la întronizarea ca Mitropolit al Ardealului.

Mitropolitul Laurenţiu s-a născut în data de 12 octombrie 1947 la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, din părinţii Iulian şi Viorica.

A studiat la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1965-1969) și este doctor în Teologie al Institutului Teologic Universitar Bucureşti, Secţia Practică, Specialitatea principală: Liturgică Pastorală şi Artă creştină (1985).

A urmat specializări la Institutul Ecumenic de la Bossey – Elveţia (1982-1983) și la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii din Fribourg – Elveţia (1983).

Între 2008 și 2012, a fost decan al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu.

Activitatea clericală

A fost hirotonit preot în 1969, pe seama Parohiei Lisa, Protopopiatul Făgăraş.

În data de 20 iulie 1996 a fost tuns în monahism, la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, primind numele de Laurenţiu. În data de 11 august 1996 a fost hirotonit arhiereu şi întronizat Episcop al Caransebeşului.

În data de 3 noiembrie 2005 a fost ales Mitropolit al Ardealului, fiind întronizat la 13 noiembrie 2005 în Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

În prezent, este preşedintele Comisiei sinodale de canonizarea sfinţilor români, reuşind finalizarea lucrărilor de canonizare a noi sfinţi, printre care: Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului, Sf. Teodosie al II-lea, Sf. Onufrie de la Vorona, Sf. Ier. Dosoftei, Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica, Sf. Ier. Grigorie Dascălul, Sf. Ier. Andrei (Şaguna) şi Sf. Ier. Simion Ştefan, cu slujbele lor şi cele ale altor sfinţi canonizaţi mai înainte.

De asemenea este preşedintele Subcomisiei liturgice pentru diortosirea cărţilor de cult, în cadrul Comisiei Teologice şi Liturgice a Sfântului Sinod.

