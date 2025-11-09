Mitropolitul Irineu al Olteniei: Sfântul Visarion de la Lainici a intrat în Împărăția lui Dumnezeu cu cunună martirică

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a spus, duminică la Lainici, că Sfântul Visarion de la Lainici a primit cununa muceniciei și a sfințeniei pentru viața închinată lui Hristos.

Vorbind cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, Mitropolitul Olteniei a spus că încă de tânăr, „Sfântul Visarion a trecut prin mai multe răstigniri și a dobândit mai multe Învieri”.

„De fapt, noi ne naștem și apoi creștem, murim copilăriei ca să ne naștem adolescenței, murim adolescenței ca să ajungem la vârsta bărbatului desăvârșit, la vârsta plinătății lui Hristos. Prin aceste trepte a trecut Sfântul Visarion”, a declarat Mitropolitul.

În timpul vieții monahale, Sfântul Visarion s-a remarcat prin felul în care cânta numele Domnului, respectându-și promisiunea făcută la călugărie.

„Sfântul Visarion a împlinit făgăduința făcută la călugărie, acela de a pronunța cât mai des numele Mântuitorului, numele preadulce al Domnului, iar preamilostivul îi răspundea din inima sa, Iertate sunt ție păcatele tale”, a sublinat IPS Irineu.

Viețuirea în Hristos deranjează

Însă aceste virtuți și felul în care trăia în Hristos, l-au adus pe Sfântul Visarion în atenția „rău-credincioșilor, care, îndemnați de diavol, nu suportau calmul și blândețea sfântului”.

Astfel, a arătat Înaltpreasfinția Sa, Sfântul Visarion a primit cununa muceniciei, cu care a intrat în Împărăția lui Dumnezeu.

„Atotmilostivul Dumnezeu a dorit să-i ofere o coroană mai mare decât a călugărului, decât a isihastului. Sfântul a mărturisit înaintea oamenilor, a mărturisit evlavia sa și-a încununat opera sa, așa cum a cerut Mântuitorul Hristos”.

„Sfântul a intrat în Împărăția lui Dumnezeu cu cunună martirică. Și știm, de la Sfinții Părinți ai Bisericii, că Însuși Hristos le pune pe frunte cununa muceniciei”, a explicat ierarhul.

Providența lui Dumnezeu

În continuare, Mitropolitul Irineu a spus că Sfântul Visarion a făcut parte din cei foarte mulți care au suferit în temnițe pentru credința lor și au acceptat, fără crâcnire, jertfa pentru Hristos.

„În Oltenia au fost arestați și chinuiți, 40% dintre preoții slujitori. Mulți dintre ei au sfârșit în temnițe.

„Sfântul a suferit și el și n-a crâcnit niciodată, ca o oaie la înjunghiere a fost. Și într-adevăr este un mielușel al Mântuitorului Iisus Hristos, care s-a jertfit, care a răbdat și acum se preaslăvește împreună cu Sfântul Gherasim de la Tismana, care a murit în același an”.

„Este o providență a lui Dumnezeu, ca sfinții care au trăit în locuri diferite să se întâlnească în Împărăție”, a cuvântat Înaltpreasfințitul Părinte Irineu.

