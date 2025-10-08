Mitropolitul Irineu la hramul Facultății de Teologie din Craiova: Sfinții Serghie și Vah au fost lăcașuri ale Duhului Sfânt

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit, marți, Sfânta Liturghie în cinstea Sfinților Serghie și Vah, ocrotitorii Facultății de Teologie din Craiova.

Cu această ocazie, Mitropolitul Irineu a subliniat exemplul oferit de cei doi sfinți, arătând că prin viața lor au fost „lăcașuri ale Duhului Sfânt”.

„Sfinții Serghie și Vah au devenit frați în credință, chiar dacă nu erau frați după trup, și au primit cununa mucenicească pentru mărturisirea lor. Mucenicul este cel care, înainte de a fi mărturisitor al credinței, este un om al rugăciunii și al Evangheliei lui Hristos, cel care împlinește poruncile și trăiește după învățătura Mântuitorului. Ei au fost lăcașuri ale Duhului Sfânt, iar trupurile și mintea lor au devenit temple vii ale harului dumnezeiesc”, a afirmat IPS Irineu.

Ierarhul a considerat că mărturia acestor sfinți este o mărturisire a dragostei față de Hristos.

„Ei s-au lepădat de tot ce este lumesc, au privit cu ochii credinței Crucea Domnului și au intrat în Împărăția lui Dumnezeu. Iubirea lor față de Hristos a fost mai puternică decât funcțiile și privilegiile acestei lumi, alegând cele cerești în locul celor trecătoare”, a continuat Mitropolitul.

Bucurie și hirotonie

Sfinții Serghie și Vah sunt ocrotitorii Facultății de Teologie din Craiova și acesta este un motiv suplimentar de sărbătoare în capitala Olteniei.

„Sfinții Serghie și Vah sunt ocrotitorii Facultății noastre de Teologie, ai profesorilor și ai studenților noștri. De aceea îi cinstim cu dragoste și săvârșim în fiecare an Sfânta Liturghie în cinstea lor, ca ei să reverse darurile lui Dumnezeu în viața noastră. Când ne rugăm sfinților, ei ne aud și ne ajută, ne ocrotesc și ne întăresc pe calea credinței”, a mai adăugat Mitropolitul.

În cadrul Sfintei Liturghii, Alexandru Marian Popescu a fost hirotonit diacon, iar Valentin Micu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Stroiești, din județul Gorj.

Foto credit: Mitropolia Olteniei

