Mitropolitul Irineu: Domnul Hristos ne spune să avem credința ca temelie și drum spre mântuire

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a spus duminică la resfințirea Bisericii din Pocruia, județul Gorj, că Mântuitorul Hristos „ne spune să avem credința ca temelie și drum spre mântuire”.

Mitropolitul Irineu a resfințit biserica din localitatea gorjeană în Duminica Sfântului Apostol Toma, ocazie cu care a vorbit despre circumstanțele în care Mântuitorul s-a arătat Sfinților Apostoli.

„Duminica de astăzi este însemnată în calendarul nostru ca Duminica Tomei, când Mântuitorul nostru Iisus Hristos Se arată Apostolilor după Învierea Sa din morți. De ce erau ușile încuiate în casa unde stăteau Sfinții Apostoli? Pentru că Sfinții Apostoli se temeau de furia iudeilor, după ce Mântuitorul a înviat a treia zi, așa cum a spus”.

„Învierea Sa din morți a făcut-o cu puterea Sa dumnezeiască și El era Stăpân pe mișcarea Sa, mergea dintr-o parte în alta, fără a avea nevoie de alte mijloace ale dinamicii, ale mișcării, El era mai presus de timp și spațiu, mai presus de lumină și de viteza ei”, a explicat IPS Irineu.

Sfântul Apostol Toma, martor al Învierii

În continuare, ierarhul a subliniat motivul pentru care Hristos s-a arătat Sfântului Apostol Toma, despre care Mitropolitul Irineu a spus că nu a fost necredincios în privința Învierea Domnului.

„Domnul Hristos este prezent și astăzi în tot cosmosul, de aceea noi ne împărtășim cu întregul Trup şi Sânge. Domnul Hristos s-a arătat la Sfinții Apostoli fără să aibă nevoie de o ușă deschisă, ceea ce ne arată că a doua vizită a lui Dumnezeu a fost de față cu Toma, ca el să fie martor al Învierii și apoi ca el să mărturisească această mare minune”.

„El nu a fost necredincios față de Învierea Domnului, ci față de arătarea în Trup de după Înviere, dar pune condiție ca să atingă cu degetul său coasta și mâinile Sale, ca să vadă că nu este doar duh. De atunci, Domnul Hristos spune să rămână credința ca temelie și drum spre mântuire, ceea ce vă îndemnăm și noi astăzi”, a mai adăugat Înaltpreasfinția Sa.

O casă împodobită pentru Dumnezeu

Mitropolitul Olteniei a vorbit și despre importanța resfințirii unei biserici pentru comunitate:

„În duminica de astăzi trăim bucuria de a vedea această biserică frumoasă, o casă împodobită pentru Dumnezeu și pentru credincioși. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească osteneala și să vă dăruiască multă sănătate! Amin!”.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Vasile Gheorghe Popescu a fost distins cu ordinul „Crucea Sfântului Nicodim” pentru clerici, al Mitropoliei Olteniei.

Foto credit: Mitropolia Olteniei

