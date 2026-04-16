Un volum cu predicile Patriarhului Daniel rostite la Sfintele Paști a fost publicat la Editura Basilica

Un volum care cuprinde predicile Părintelui Patriarh Daniel rostite la Sfintele Paști a fost publicat recent la Editura Basilica.

În paginile cărții se regăsesc cuvântări rostite de-a lungul timpului la Catedrala Patriarhală istorică din Capitală cu ocazia primiri Sfintei Lumini (începând cu anul 2009), în noaptea de Înviere (începând cu anul 2008) și la Vecernia Sfintelor Paști sau A doua Înviere (începând cu anul 2009).

În prefața cărții, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel explică titlul lucrării: „Veniți să luați lumină! Predici la Sfintele Paști este un îndemn la o cunoaștere aprofundată a luminilor sau a înțelesurilor duhovnicești ale sărbătorii Sfintelor Paști”.

„Atunci când apare Sfânta Lumină la Mormântul Învierii Domnului din Ierusalim se produce o revărsare de bucurie mare în sufletele pelerinilor aflați în jurul Mormântului Domnului Iisus Hristos”.

Preafericirea Sa a subliniat că Lumina Sfânta, care se oferă în fiecare an la Ierusalim, este o mângâiere, o bucurie și o pace care vin ca dar de la Domnul Iisus Hristos Însuși.

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Foto credit: Tipografia Cărților Bisericești