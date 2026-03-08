Mitropolitul Ioan s-a rugat pentru suporterii greci decedați la Lugojel: Au început un alt drum, spre Cer

Mitropolitul Ioan al Banatului i-a pomenit sâmbătă, la Lugojel, județul Timiș, pe cei șapte suporteri greci decedați într-un accident în data de 27 ianuarie 2026.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat, un Parastas și a binecuvântat monumentul funerar ridicat în memoria lor la locul accidentului.

La rugăciune au participat aproximativ 120 de suporteri ai echipei PAOK Salonic, precum și membri ai familiilor îndoliate.

„Iubiți frați din Tesalonic, drumul fraților voștri s-a încheiat aici, în acest loc. Însă, de aici, ei au început un alt drum, spre Cer!” a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

„Mă rog Sfântului Apostol Pavel, cel care a iubit atât de mult Tesalonicul, Sfântului Mare Mucenic Dimitrie și Sfântului Grigorie Palama să le vegheze sufletele și să îi așeze la loc de odihnă. Dumnezeu să îi odihnească în pace!”

După slujba de pomenire, Părintele Mitropolit le-a oferit tuturor celor prezenți colivă și colaci, spre pomenirea sufletelor tinerilor decedați.

Monument funerar

În semn de frățietate, suporterii echipei Știința Politehnica Timișoara au pregătit la locul accidentului un soclu de beton pe care a fost așezat monumentul funerar, o cruce din marmură neagră și icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință, aduse din Tesalonic, cetatea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie și a Sfântului Grigorie Palama.

„Momentul comemorativ a fost o mărturie a solidarității creștine și a comuniunii în rugăciune, arătând că, dincolo de hotare și de diferențe, credința unește inimile oamenilor în fața suferinței”, transmite preotul militar Mihai-Adrian Venter.

Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe și solidaritate după accidentul petrecut în județul Timiș, iar Mitropolitul Ioan s-a rugat pentru cei decedați și la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara, înainte de repatrierea trupurilor.

Foto credit: Mitropolia Banatului