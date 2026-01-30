Mitropolitul Ioan a oficiat slujba de pomenire pentru cei șapte cetățeni greci decedați în accidentul din Timiș

Mitropolitul Ioan al Banatului a oficiat joi, la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara, slujba de pomenire pentru cei șapte cetățeni greci care și-au pierdut viața în accidentul rutier produs marți, în județul Timiș.

Înaltpreasfinția Sa a slujit alături de clerici ai Arhiepiscopiei Timișoarei atât în limba română, cât și în limba greacă.

În semn de omagiu, Mitropolitul Banatului a așezat câte un trandafir alb pe sicriul fiecăruia dintre cei șapte tineri și a transmis un mesaj de compasiune poporului grec, adresându-se Excelenței Sale Evangelia Grammatika, ambasadoarea Greciei în România.

„Suntem alături de dumneavoastră și de tot poporul grec. Vă asigurăm, totodată, de toată compasiunea noastră, a celor ce vă suntem frați întru credință!”

Cei șapte cetățeni greci care și-au pierdut viața în accidentul rutier au fost repatriați joi după-amiaza cu o aeronavă militară, cu destinația Salonic.

Subprefectul de Timiș, Deian Popov, a precizat, pentru Agerpres, că o atenție specială a fost acordată și celor trei supraviețuitori ai accidentului, internați la Spitalul Județean Timișoara, doi dintre aceștia fiind deja repatriați în Grecia pentru continuarea tratamentului, în timp ce un al treilea rămâne sub supraveghere medicală în România.

Vezi și:

Foto credit: Mitropolia Banatului