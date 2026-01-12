Mitropolitul Ioan a oferit hrană persoanelor fără adăpost

Mitropolitul Ioan al Banatului, a oferit duminică hrană caldă persoanelor fără adăpost de la Centrul de Servicii „Sfântul Francisc” din Timișoara.

Mitropolitul Banatului a îndemnat la responsabilitate socială și la fapte concrete ca dovadă a iubirii creștine: „Nu este suficient să vorbim despre grijă și milă, ci trebuie să le manifestăm prin fapte concrete, mai ales atunci când frigul și singurătatea apasă cel mai greu”.

Delia Bugariu, șefa Centrului de Servicii „Sfântul Francisc”, a explicat că centrul găzduiește 56 de persoane și a mulțumit pentru sprijinul acordat de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

„Prezența Înaltpreasfințitului este un semn de încurajare atât pentru beneficiari, cât și pentru personal. Îi mulțumim Înaltpreasfinției Sale pentru sprijinul constant și pentru atenția acordată celor mai fragili dintre noi”, a spus responsabila centrului de servicii sociale.

Alături de o masă caldă, beneficiarii au primit asigurarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan că îi va sprijini în continuare prin donarea unor articole de îmbrăcăminte destinate sezonului rece.

Mitropolitul Banatului și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual în data de 7 ianuarie, alături de pacienții Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță din Jebel.

Foto credit: Mitropolia Banatului