IPS Ioan și-a petrecut onomastica alături de pacienții spitalului din Jebel și a pus piatra de temelie pentru noua biserică

Mitropolitul Ioan al Banatului și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual miercuri, alături de pacienții Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță din Jebel și a pus piatra de temelie pentru noua biserică.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a adus pacienților peste 300 de articole de îmbrăcăminte, alimente și alte bunuri necesare pentru perioada de iarnă.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în paraclisul provizoriu al spitalului de preoții Cristian Pavel și Timotei Anișorac, onsilieri eparhiali.

Loc de mângâiere

Biserica spitalului va avea hramurile Sfântul Ioan Botezătorul, Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a arătat rolul pe care viitorul lăcaș îl va avea pentru pacienți.

„Biserica din incinta spitalului este gândită ca un loc de mângâiere pentru toți cei care viețuiesc în acest așezământ, mai ales pentru pacienții care, de zeci de ani, nu mai ajung la casele lor”.

Managerul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță din Jebel, Marius Olar, a subliniat importanța sprijinului spiritual: „Această componentă spirituală este foarte importantă pentru alinarea și tratarea pacienților”, a declarat pentru Trinitas TV, mulțumind mitropolitului pentru binecuvântare și sprijin.

Peste 400 de pacienți

Biserica ce urmează a fi construită va fi din lemn, în stil maramureșean, fiind realizată din sponsorizări și donații. Mitropolitul Banatului a anunțat că departamentele social și patrimoniu ale Arhiepiscopiei Timișoarei vor sprijini acest proiect.

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel este o unitate sanitară publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății, înființată în anul 1962, care funcționează în sistem pavilionar și tratează peste 400 de pacienți cu afecțiuni psihiatrice.

În prezent, slujbele religioase sunt oficiate într-un spațiu improvizat, de preotul misionar Ion-Vasile Cheregi.

Foto credit: Mitropolia Banatului