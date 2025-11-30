Mitropolitul Clujului și Episcopul Covasnei își cinstesc ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Apostol Andrei

Doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române își cinstesc ocrotitorul spiritual cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.

IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei s-a născut în data de 24 ianuarie 1949 în Oarța de Sus, județul Maramureș, la botez primind numele de Ioan.

A urmat liceul în Cehul Silvaniei și cursurile Facultății de Construcții Căi Ferate din București (între anii 1967-1972). După absolvirea facultății a fost repartizat inginer la Întreprinderea de Construcții Căi Ferate din Cluj-Napoca.

Începând cu anul 1976 a urmat Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu. În august 1978 a fost hirotonit preot de către Înaltpreasfințitul Teofil Herineanu, Arhiepiscopul Clujului, activând apoi ca preot paroh timp de șapte ani în orașul Turda (județul Cluj).

Din toamna anului 1985 a fost transferat, la cererea Preasfințitului Episcop Emilian Birdaș, la Parohia Ortodoxă Română Maieri I din Alba Iulia și ulterior numit vicar administrativ.

A urmat cursurile de doctorat ale Institutului Teologic de Grad Universitar din București (începând cu anul 1985), avându-l drept îndrumător pe arhid. prof. univ. dr. Petru I. David. Teza și-a pregătit-o în cadrul aceleiași secții – Teologie sistematică – sub îndrumarea părintelui prof. univ. dr. Dumitru Popescu, obținând titlul de „Doctor în Teologie” în anul 1998.

În 25 februarie 1990 a fost ales și hirotonit arhiereu-vicar pentru Episcopia de Alba Iulia, în 4 martie 1990 a fost numit episcop locotenent al Episcopiei Alba Iulia, iar din luna iunie a aceluiași an a devenit episcop titular.

În 16 iulie 1998 Episcopia Alba Iuliei a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, iar titularul ei la rangul de arhiepiscop.

În anul 2011 a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Mitropolit al Clujului şi a fost instalat de Patriarhul Daniel, în 25 Martie 2011.

Ceremonia de întronizare a avut loc în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei

Preasfințitul Părinte Andrei s-a născut pe data de 22 noiembrie 1967 în localitatea Cheţani, judeţul Mureş, primul copil al părinţilor Nicolae şi Maria Moldovan. La botez a primit numele de Andrei.

Şcoala primară şi gimnaziul le-a urmat în satul natal Cheţani, judeţul Mureş.

A absolvit Liceul din Iernut, judeţul Mureş, promoţia 1986. În anul 1989 a intrat ca vieţuitor la Mănăstirea Topliţa, judeţul Harghita.

În data de 19 iulie 1990 a fost tuns în monahism cu numele de Andrei, de către IPS Andrei al Alba-Iuliei. În 20 iulie 1990 a fost hirotonit ierodiacon la Mănăstirea Topliţa de IPS Antonie Plămădeală al Ardealului.

În data de 21 noiembrie, același an, este hirotonit ieromonah la Mănăstirea Topliţa de IPS Andrei al Alba-Iuliei. La 10 august 1995 este numit stareţ la Mănăstirea Făgeţel, judeţul Harghita de către PS Ioan al Covasnei şi Harghitei. În 29 august 1999 este hirotesit protosinghel, iar la 29 august 2006 este hirotesit arhimandrit de PS Ioan al Covasnei şi Harghitei.

În anul 2000 a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti. A urmat, în perioada 2002-2005, studii post-universitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Aristotel din Salonic, Grecia. În data de 1 octombrie 2005 este numit Exarh al mănăstirilor din Episcopia Covasnei şi Harghitei, post pe care l-a ocupat până la hirotonirea sa în arhiereu.

În această perioadă, 1995-2008, a condus lucrările de refacere a acestei mănăstiri: pictura bisericii, clopotniţa, corp-chilii, arhondaric, gospodărie anexă. Tot în această perioadă a reuşit aici, într-o zonă unde românii sunt minoritari, să adune o obşte de vieţuitori, pe unii îndemnându-i spre şcolile teologice din ţară.

În cadrul lucrărilor Sfântului Sinod din data de 8-9 iulie 2008, desfăşurate la Palatul Patriarhiei din Bucureşti, Arhim. Andrei Moldovan a fost ales în postul de episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, post rămas liber odată cu alegerea Preasfinţitului Părinte Visarion Bălţat în demnitatea de episcop al nou înfiinţatei Episcopii a Tulcii.

La 15 august 2008, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, a fost hirotonit arhiereu la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Din 2008 până în prezent, este membru al Comisiei canonice, juridice și pentru disciplină a Sfântului Sinod.

În 5 februarie 2015 a fost ales Episcopul Covasnei şi Harghitei de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Întronizarea noului ierarh titular a avut loc duminică, 15 februarie 2015, în Catedrala episcopală din Miercurea Ciuc.

Foto credit: Basilica.ro

