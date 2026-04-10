Mitropolitul Banatului în Pastorala de Paști: Învierea Domnului stinge focul dușmăniei dintre oameni

„Învierea Domnului stinge focul dușmăniei dintre oameni”, subliniază Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, în Pastorala de Paști adresată credincioșilor.

Mitropolitul Banatului evidențiază că Praznicul Învierii aduce lumină și biruință asupra întunericului și morții: „Acest Praznic al Luminii alungă pentru totdeauna întunericul necredinței din inima omului”.

Drama omului căzut în păcat

Înaltpreasfinția Sa arată drama omului căzut în păcat: „Omul căzut în păcat, și din păcat, în moarte, își ducea această povară, moartea, ca pe cea mai grea osândă a vieții sale”.

Însă această moarte nu trebuie să ducă în deznădejde: „Omule, nu deznădăjdui: nu mori, ci treci! Ultima ta zi este răsăritul eternității tale. Dacă mergi spre Lumină, umbra îți rămâne în urmă”, afirmă Mitropolitul Banatului.

Credincioșii sunt îndemnați să nu se depărteze de sensul mântuitor al Crucii: „Nu fugi de Cruce, căci pe ea vei găsi Pâinea vieții”, evidențiază Mitropolitul Ioan

„Nu-L țineți pe Hristos sub piatra uitării voastre. Nu-L îngropați în uitare”, adaugă Înaltpreasfinția Sa.

Iubire frățească în Hristos

În contextul vieții cotidiene, mesajul pascal devine un apel la iubire și iertare: „Iubirea va schimba istoria”, subliniază Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

„Să trăim într-o iubire frățească în Hristos, împreună cu cei care sunt în suferință, singuri, cei neiubiți și nemângâiați”, îi îndeamnă mitropolitul pe credincioșii eparhiei.

În final, Mitropolitul Banatului subliniază că „prin iubire vom putea birui păcatul și răul din lume. Iubirea este puterea cea nebiruită în veacul de acum”.

Pastorala de Paști a Înaltpreasfințitului Părinte Ioan poate fi citită integral pe site-ul eparhiei.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro