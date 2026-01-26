Mitropolitul Ardealului: Apropierea de Hristos va fi şansa vieţii noastre

În cadrul Sfintei Liturghii săvârșite duminică în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din cartierul Trei Stejari din Sibiu, Mitropolitul Laurențiu al Ardealului a evidențiat că „apropierea de Hristos va fi șansa vieții noastre”.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a tâlcuit pericopa evanghelică a întâlnirii Mântuitorului cu Zaheu vameșul, subliniind dorința stăruitoare a acestuia de a-L vedea pe Hristos, explicând că dorința sinceră este cheia oricărei schimbări reale a vieții.

Mitropolitul Laurențiu a arătat că, deși Zaheu era considerat un mare păcătos de către societatea vremii, dorința lui de a-L întâlni pe Hristos a depășit orice obstacol exterior sau interior.

„Este de reținut faptul că omul acesta mărunt era vameș care lua bani, după cum voia și cât putea el. Vameșii erau considerați ca cei mai păcătoși dintre membrii poporului ales. Dorind, deci, să-L vadă pe Hristos, Zaheu nu s-a mulțumit doar să-L asculte, ci a urmărit traseul pe care mergea Mântuitorul și s-a urcat într-un dud, așteptând să se apropie”.

„Fără să-I atragă atenția cineva, Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, cunoscând sufletul acestui om, nu numai că l-a observat în copac, ci l-a strigat pe nume și i-a zis: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Persoane responsabile

Referindu-se la semnificația numelui și a chemării personale, Mitropolitul Ardealului a explicat legătura dintre identitatea omului și Taina Sfântului Botez.

„Dumnezeu ne-a creat ca persoane responsabile, cu o identitate proprie, cu un nume propriu și ne cunoaște în mod desăvârșit, pentru că ne cunoaște prin iubirea Sa nemărginită”.

„Numele primit în Taina Sfântului Botez exprimă identitatea cerească, pentru că este înscris în Cartea Vieții”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Cătălin Adrian Gireadă a fost hirotonit preot misionar pentru Protopopiatul Bran–Zărnești.

Moment aniversar

Părintele Emanuel Pavel Tăvală, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sibiului, a amintind că prima Sfântă Liturghie din Parohia Trei Stejari a fost săvârșită în urmă cu 92 de ani, în Duminica lui Zaheu Vameșul, de către preotul profesor Nicolae Terchilă, primul paroh al comunității.

De asemenea, actualul lăcaș de cult este singurul construit integral în perioada comunistă din orașul Sibiu, între anii 1973 și 1976.

