Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a citit duminică Gramata Patriarhală de întronizare a Înaltpreasfințitului Părinte Antonie ca Mitropolit al Basarabiei.

Ceremonia a avut loc duminică, la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” și „Izvorul Tămăduirii” din Chișinău, Republica Moldova.

Text integral:

† Daniel,

Prin harul lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preacucernicului cler,

Preacuviosului cin monahal și tuturor preaiubiților dreptcredincioși creștini din de Dumnezeu păzita Arhiepiscopie a Chișinăului și Mitropolie a Basarabiei, precum și tuturor ascultătorilor și cititorilor acestei

Gramate Patriarhale

Har și pace de la Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, iar de la Noi părintească binecuvântare!

Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a așezat în Sfânta Sa Biserică slujiri și vrednicii deosebite prin trimiterea Preasfântului și de viață făcătorului Duh peste Sfinții Săi Ucenici și Apostoli, întărindu-i pe aceștia întru propovăduirea cuvântului Evangheliei Sale, săvârșirea Sfintelor Taine și călăuzirea credincioșilor pe calea mântuirii (cf. Matei 28, 19), iar Sfinții Apostoli, prin harul Sfântului Duh, au așezat în cetăți episcopi, preoți și diaconi, spre a păstori Biserica lui Hristos (cf. Fapte 20, 28).

De aceea, ca slujitor al Bisericii lui Hristos în vrednicia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, urmare vacantării scaunului de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, călăuzit fiind de îndatorirea de a nu lăsa această Arhiepiscopie și Mitropolie lipsită de cârmuitorul ei canonic, pe temeiul prevederilor Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, în data de 29 mai 2026, am desemnat pe Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, drept Locțiitor de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. În ziua de sâmbătă, 20 iunie 2026, sub președinția Înaltpreasfinției Sale, la sediul Mitropoliei Basarabiei din Chișinău, Republica Moldova, s-a întrunit Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, în cadrul căruia, prin vot secret consultativ, au fost desemnați doi candidați din lista ierarhilor eligibili pentru slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Ulterior, în aceeași zi, s-a întrunit ședința specială de consultare a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei cu membrii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Chișinăului, cu membrii clerici și mireni din celelalte două eparhii ale Mitropoliei, delegați în Adunarea Națională Bisericească și cu ceilalți participanți de drept, în cadrul căreia, prin votul participanților, s-a decis menținerea listei de candidați stabilită de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei.

Împlinind această procedură statutară bisericească și luând aminte la îndatoririle ce ne revin ca Patriarh al României, am convocat Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de joi, 2 iulie 2026, la Palatul Patriarhiei din București.

În urma votului exprimat, Sfântul Sinod a ales în scaunul vacant al Arhiepiscopiei Chișinăului, Mitropoliei Basarabiei și Exarhatului Plaiurilor pe Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, care s-a arătat vrednic de această chemare prin: statornicia sa întru dreapta credință și mărturisirea ei; îmbrățișarea vieții monahale la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău, Republica Moldova; pregătirea sa teologică dobândită la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și la Institutul Ecumenic de la Bossey-Geneva, Elveția; slujirea Sfintei Biserici în diferite responsabilități și ascultări bisericești: între anii 1995-1999 în funcția de consilier al Mitropoliei Basarabiei pentru învățământul teologic, din anul 2012 ca ieromonah la Mănăstirea Sfânta Teodora de la Sihla și Sfântul Teodor Tiron din satul Ulmu, raionul Ialomeni, apoi, din luna mai 2014, prin slujire în treapta Arhieriei, ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, iar din data de 24 mai 2018 ca Episcop de Bălți, cu rezultate deosebite în domeniul lucrării misionar-pastorale, administrative, edilitar-gospodărești și social-filantropice, în scopul consolidării vieții bisericești în comunitățile românești din Republica Moldova.

În toată această perioadă, Preasfinția Sa a arătat abnegație și jertfă, simț practic și organizatoric, responsabilitate în misiunea încredințată, echilibru și realism pastoral într-o societate plurietnică.

Drept urmare, potrivit rânduielilor canonice și prevederilor statutare ale Bisericii Ortodoxe Române, astăzi, 12 iulie 2016, în Duminica a șasea după Rusalii, Noi, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prin delegatul Nostru, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, oferim Înaltpreasfințitului Părinte Antonie mantia, crucea și engolpionul, precum și camilafca neagră având cruce, adică însemnele rangului mitropolitan, îi înmânăm cârja arhipăstorească și îl întronizăm ca Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

Pe temeiul celor arătate mai sus, al Sfintelor Canoane și al prevederilor art. 26 alin. 16 și art. 133 alin. 2 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, facem cunoscut tuturor această Gramată Patriarhală și dăm alesului Arhiepiscop și Mitropolit, Înaltpreasfințitului Părinte Antonie, împuternicirea canonică de păstorire ca Arhiepiscop al de Dumnezeu păzitei Arhiepiscopii a Chișinăului, cu toate orașele și satele care țin astăzi și vor ține și în viitor de această Sfântă Arhiepiscopie, drept mărturie că Înaltpreasfinția Sa, dobândind această demnitate, are dreptul și puterea de a așeza, după rânduielile Sfintei noastre Biserici și după legile țării: cântăreți, citeți, ipodiaconi, diaconi, preoți și protopopi la toate bisericile din Arhiepiscopia Înaltpreasfinției Sale, precum și stareți și starețe, egumeni și egumene la mănăstiri și schituri și de a rândui toate câte i se cuvin ca ierarh eparhiot, spre folosul duhovnicesc al eparhiei pe care o păstorește pe calea mântuirii, precum și de a exercita drepturile și a îndeplini toate îndatoririle prevăzute de sfintele canoane, de tradiția bisericească și de legiuirile Bisericii noastre ca Mitropolit al Basarabiei.

Din partea Înaltpreasfinției Sale așteptăm, așa cum prevede Canonul 34 Apostolic, cinstire și ascultare față de Patriarhul României, precum și față de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; să continue și să sporească lucrarea înaintașilor în acest scaun arhiepiscopal și mitropolitan; să lucreze în comuniune cu ceilalți ierarhi din Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei; să arate iubire de neam și grijă părintească pentru parohii și mănăstiri, pentru valorile credinței ortodoxe, pentru cultura creștină, pentru învățământul teologic și religios, precum și dragoste părintească față de clerul și dreptcredincioșii creștini, tineri și vârstnici, făcându-se tuturor călăuză pentru păstrarea neștirbită a dreptei credințe și a rânduielilor Bisericii noastre străbune; să cultive relații frățești de cooperare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei în rezolvarea problemelor comune de ordin pastoral și social ale credincioșilor români de pe cele două maluri ale Prutului; să se consulte și să coopereze cu autoritățile de Stat spre binele Bisericii și al poporului român; să cultive relații de respect reciproc cu alte culte oficial recunoscute, pentru păstrarea păcii sociale.

Așadar, tuturor celor din cinul preoțesc și cinul călugăresc, precum și tuturor dreptcredincioșilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Chișinăului, le recomandăm părintește și frățește, cu multă prețuire, pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Antonie, drept chiriarh al lor, chemându-i să îl întâmpine cu dragoste fiască, să îl asculte și să îl cinstească, arătându-i în toate împrejurările sprijin și împreună-lucrare în tot ceea ce săvârșește spre folosul Bisericii și al poporului român.

Prețuind cu multă bucurie însuflețirea și dorința clerului și credincioșilor ortodocși români din Republica Moldova de a păstra dreapta credință, unitatea națională și spirituală, îi povățuim pe toți cu părintească dragoste ca, sub îndrumarea noului lor arhipăstor, să întărească unitatea Ortodoxiei românești, viețuind în pace și în bună înțelegere ca fii duhovnicești care cred cu statornicie în Hristos și „întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică”.

Încredințăm pe noul Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, milostivirii Bunului Dumnezeu, rugăciunilor Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia și Sfântului Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, precum și ale tuturor sfinților ierarhi, preoți, cuvioși, mucenici, martiri, mărturisitori și apărători ai dreptei credințe, care s-au nevoit și au sfințit acest pământ binecuvântat al Basarabiei.

De asemenea, îl încredințăm pe Înaltpreasfinția Sa rugăciunilor Înaltpreasfințiților și Preasfințiților Părinți ierarhi din Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, rugăciunilor cucernicilor preoți din parohii, împreună ostenitori în ogorul Bisericii, rugăciunilor neîncetate ale călugărilor și călugărițelor din mănăstiri și schituri, precum și rugăciunilor binecredincioșilor creștini din Arhiepiscopia Chișinăului, față de care Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Antonie este chemat să arate dragoste părintească și purtare de grijă duhovnicească.

Și astfel, într-un cuget și o simțire, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea deoființă și nedespărțită. Amin !

† Daniel

Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Gramată patriarhală nr. 1 /2026, emisă în temeiul hotărârii sinodale nr. 6.222 din 2 iulie 2026, potrivit prevederilor art. 25 alin. 6 și art. 133 alin. 2 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, și făcută publică la data de 12 iulie 2026, în Chișinău, Republica Moldova.

Sursa foto: Administrația Patriarhală