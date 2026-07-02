Episcopul Antonie de Bălți a fost ales Mitropolit al Basarabiei

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales joi pe Episcopul Antonie de Bălți în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

Hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței de lucru desfășurate sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.

Pentru aceeași demnitate a candidat și Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

Scurtă biografie

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, s-a născut în data de 29 mai 1963, în localitatea Hârbovăț, raionul Anenii Noi, din Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Din anul 1995, ierarhul a desfășurat activități administrative, misionare, culturale și mediatice în cadrul Mitropoliei Basarabiei, implicându-se în reorganizarea și dezvoltarea vieții bisericești din eparhie.

În ședința din 22 mai 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, l-a ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, cu titulatura de Orhei.

Hirotonia întru arhiereu a avut loc în data de 24 mai 2014, în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite în Catedrala Patriarhală din București.

Patru ani mai târziu, în 24 mai 2018, Sfântul Sinod l-a ales, prin vot secret, Episcop de Bălți.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu