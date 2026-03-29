Mitropolia de la Cluj între tradiție și actualitate: Sesiune științifică dedicată celor 20 de ani de la înființare

Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului a marcat împlinirea a 20 de ani de la înființare printr-o sesiune științifică națională desfășurată vineri la Muzeul Mitropoliei din Cluj-Napoca.

La manifestare au participat Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Episcopul Vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, părintele arhimandrit Teofil Tia, precum și alți reprezentanți ai mediului academic, bisericesc și cultural.

Mitropolie istorică

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a evocat rădăcinile istorice ale Mitropoliei și a subliniat importanța momentului aniversar: „Sfântul Pavel ne face un îndemn: Fiți mulțumitori! Acum, la 20 de ani, după reînființarea Mitropoliei noastre, îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu”.

„Mitropolia noastră, înființată de Sfântul Ștefan cel Mare, datează de la 1488. Când a venit vremea, în 2006, mitropolia Sfântului Ștefan s-a reîntemeiat”, a afirmat Mitropolitul Andrei.

Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, părintele Teofil Tia, a evidențiat rolul instituțional al Mitropoliei în viața Bisericii din Transilvania.

„Toate marile orașe ale României erau, de fapt, și centre mitropolitane. Doar în Ardeal, Clujul, deși era extrem de dezvoltat, nu era o structură mitropolitană și, poate, și acesta a fost un motiv pentru care autoritatea ateistă a decis desființarea Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj”.

Importanța patrimoniului bisericesc

Profesorul Ioan Bolovan, director al Institutului de Istorie „George Barițiu”, a prezentat anuarul Calendarul Renașterea 2026, care cuprinde mai multe articole despre viața bisericească și laică din cuprinsul eparhiei. Profesorul a subliniat valoarea sa documentară și culturală: „Aceste instrumente de lucru sunt extrem de utile, pentru a arăta gradul de dezvoltare al unei națiuni”.

Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a vorbit despre importanța patrimoniului bisericesc, oferind ca exemplu biserica istorică din satul Feleacu, județul Cluj.

„Biserica aceasta trebuie să fie o bijuterie, să intre în circuitul turistic și să o ferim de imixtură. Ea este biserica vechii Mitropolii a Clujului”, a afirmat academicianul.

Trecut și viitor

În cadrul evenimentului, Mitropolitul Andrei a primit un exemplar unic al lucrării „Tetraevanghelul Mitropoliei din Feleac – 1498”, oferit de Fundația Transilvania Leaders, ca omagiu editorial dedicat aniversării a două decenii de la înființarea Mitropoliei.

De asemenea, participanții au putut vizita expoziția fotodocumentară „Trecut și viitor – două decenii de Mitropolie la Cluj”, care a ilustrat principalele momente din istoria recentă a eparhiei.

Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în colaborare cu Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai și Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan”.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim