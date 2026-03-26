Din darul lui Dumnezeu: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului a sărbătorit 20 de ani de la înființare

Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului a sărbătorit miercuri împlinirea a 20 de ani de la înființare la Catedrala Mitropolitană din Cluj.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a aniversat 15 ani de la întronizarea sa ca Mitropolit al Clujului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropoliții Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, Episcopii Ignatie al Hușilor, Iustin al Maramureșului și Sătmarului, Benedict al Sălajului, Timotei al Spaniei și Portugaliei, Macarie al Europei de Nord, Episcopii vicari Samuel Bistrițeanul al Vadului, Feleacului și Clujului, Timotei Sătmăreanul al Maramureșului și Sătmarului, și Arhiereii vicari Gherontie Hunedoreanul al Devei și Hunedoarei și Teofil de Iberia al Spaniei și Portugaliei.

Un act providențial

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a subliniat semnificația momentului din anul 2006, evidențiind caracterul providențial al înființării Mitropoliei: „Din darul lui Dumnezeu s-a întâmplat acum 20 de ani”.

„Era mitropolit Înaltpreasfințitul Părinte Bartolomeu, omul acesta de mare cultură. Dar era și energic, pentru că reorganizarea mitropoliei, fără un om energic în capul ei, poate că nu s-ar fi putut face”, a mai adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Acest act a fost privit ca „o reparație istorică”, prin reluarea tradiției vechii Mitropolii de la Feleac, ctitorită în vremea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

Mitropolitul Andrei a încheiat printr-un îndemn la recunoștință și responsabilitate, subliniind importanța faptelor în viața credinței: „Sfântul Iacov zice: Credința fără faptă este moartă. Așa că îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru faptele câte s-au putut face și rugăm să ne ajute și pe mai departe”.

Evenimente culturale

În perioada 24 martie – 19 aprilie, la Muzeul Mitropoliei Clujului este deschisă expoziția foto-documentară intitulată „Trecut și viitor – Două decenii de Mitropolie la Cluj”.

Expoziția reunește 13 planșe care ilustrează momentele din 24 și 25 martie 2006, când a fost proclamată oficial înființarea Mitropoliei, oferind publicului o incursiune vizuală în istoria recentă a acestei instituții.

Un element deosebit al expoziției îl constituie prezentarea, în original, a Tomosului Sinodal emis la întemeierea Mitropoliei, document de o importantă valoare istorică și simbolică.

Vernisajul va avea loc vineri, de la ora 11:00, în deschiderea lucrărilor Sesiunii Științifice Naționale „Două decenii de Mitropolie la Cluj: Tradiție și actualitate”.

Foto credit: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului / Darius Echim