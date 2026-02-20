Mitropolia Banatului are un nou vicar eparhial: Este de origine ucraineană

Mitropolia Banatului are, începând cu luna februarie, un nou vicar eparhial, în persoana părintelui Timotei Anișorac. Numirea noului vicar reprezintă un motiv de bucurie pentru comunitatea ucrainenilor ortodocși din România, părintele fiind de origine ucraineană.

Părintele Timotei Anișorac preia această responsabilitate după retragerea din funcție a părintelui Ionel Popescu, care și-a încheiat activitatea de vicar eparhial la finalul lunii ianuarie, ca urmare a pensionării.

Preotul Ionel Popescu a fost vicar eparhial al Mitropoliei Banatului încă din anul 2009. Părintele își continuă slujirea pastorală în cadrul Parohiei Timișoara Iosefin, unde activează de 25 de ani ca preot paroh.

Noul vicar eparhial, părintele Timotei Anișorac, a activat anterior ca și consilier în cadrul Sectorului patrimoniu și construcții bisericești al Mitropoliei Banatului, experiența sa administrativă fiind dublată de formarea profesională de inginer.

O mare cinste

Despre semnificația acestei numiri pentru comunitatea ucraineană ortodoxă, părintele vicar Marius N. Lauruc al Vicariatului Ortodox Ucrainean a transmis un mesaj de felicitare pe pagina de Facebook a vicariatului.

„Pentru comunitatea ucrainenilor din România această numire reprezintă o mare cinste, întrucât, pe linie paternă, părintele Timotei este ucrainean, cu rădăcini în satul Bistra, Maramureș, fiind mândru de moștenirea sa etnică”.

„Îi dorim părintelui Timotei Anișorac o activitate rodnică în noua misiune care i-a fost încredințată”, a transmis părintele vicar.

