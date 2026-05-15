Un posibil mister biblic a fost elucidat: Arheologii susțin că au descoperit localitatea Betsaida din Israel

Un posibil mister biblic a fost elucidat, arheologii susținând că au descoperit satul Betsaida din Israel. Localitatea este menționată în Noul Testament și asociată cu mai multe dintre minunile săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos.

Cercetătorii au început săpătirile în urmă cu un deceniu la situl arheologic de la El-Araj, situat pe țărmul nord-estic al Marea Galileii, care corespunde vechii așezări Betsaida.

„Peste tot există dovezi ale vieții evreiești: vase distincte din calcar folosite doar de comunitățile evreiești și lămpi irodiene finisate cu cuțitul, fabricate doar în Ierusalim înainte de anul 70 d.Hr”, precizau cercetătorii implicați în proiect pentru Museum of the Bible din Washington DC, Statele Unite ale Americii.

„Săpăturile arheologice de la El-Araj au început în 2016 sub conducerea profesorului Mordechai Aviam de la Kinneret Institute for Galilean Archeology din cadrul Kinneret College, Israel. Cu un buget limitat, amploarea eforturilor a fost inițial redusă”.

Din anul 2021, Museum of the Bible este unul dintre sponsorii săpăturilor arheologice de la El-Araj, continuate de profesorul Mordechai Aviam și de profesorul R. Steven Notley de la Nyack College din New York. În ultimii ani, cercetările au avansat considerabil.

Mărturii despre Sfântul Apostol Petru

Printre cele mai importante descoperiri se numără ruinele unei bazilici bizantine, o locuință din secolul I aflată sub fundația bisericii, greutăți pentru pescuit și o inscripție în mozaic care îl amintește pe Sfântul Apostol Petru drept „căpetenia apostolilor și păzitorul cheilor cerului”.

„În vara anului 2022, arheologii care excavau situl Betsaidei din secolul I, El-Araj, au descoperit o inscripție remarcabilă în pardoseala unei bazilici bizantine despre care se crede că a fost construită deasupra casei apostolilor Petru și Andrei”, potrivit unui comunicat al Museum of the Bible.

„Inscripția este revoluționară din mai multe puncte de vedere. Deși tradiția referitoare la primatul lui Petru apare în scrieri literare și liturgice mai târzii, inscripția de la El-Araj reprezintă cea mai veche dovadă arheologică a tradiției creștine conform căreia Petru trebuie considerat căpetenia apostolilor”.

Descoperirile au fost completate în 2025, când un incendiu de vegetație a scos la lumină noi ziduri, fragmente ceramice și urme ale unei băi romane, oferind indicii suplimentare despre existența unei așezări prospere în perioada în care a trăit Mântuitorul Hristos.

Betsaida biblică

Potrivit Evangheliilor, Betsaida a fost locul unde Mântuitorul a vindecat un orb și unde a săvârșit unele dintre cele mai cunoscute minuni ale Sale în apropierea Mării Galileii, inclusiv hrănirea mulțimilor cu câteva pâini și pești.

Localitatea este legată și de activitatea apostolilor Petru, Andrei și Filip, despre care tradiția spune că proveneau din această așezare.

Istoricului Iosif Flavius preciza că localitatea Betsaida a fost ridicată la rang de oraș de către Irod Filip al II-lea în prima jumătate a secolului I și a primit numele „Julias”, în cinstea Liviei, soția împăratului Augustus.

Cercetătorii consideră că datele arheologice corespund atât descrierilor evanghelice, cât și relatărilor istoricului despre orașele aflate în jurul Mării Galileii în perioada romană.

